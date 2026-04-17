Kabinet breekt belofte: zzp’ers toeslagenaffaire riskeren toch hoge boetes

Zo’n 650 zzp’ers die betrokken waren bij de afhandeling van de toeslagenaffaire dreigen duizenden euro’s te moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het gaat om naheffingen en mogelijke boetes tot wel 10.000 euro per persoon, omdat zij volgens de fiscus als schijnzelfstandigen hebben gewerkt binnen het ministerie.

Dat meldt het AD. De situatie is opmerkelijk, omdat de Dienst Toeslagen deze groep eind 2024 juist had gevraagd om door te blijven werken. Zonder hun inzet zou de hersteloperatie voor gedupeerde ouders namelijk ernstige vertraging oplopen. Daarbij werd destijds expliciet toegezegd dat eventuele naheffingen door de overheid zouden worden vergoed. Die belofte is inmiddels ingetrokken.

Sinds begin 2025 controleert de Belastingdienst strenger op schijnzelfstandigheid, ook bij overheidsorganisaties. Toch zorgt juist deze zaak voor veel kritiek, omdat de overheid nu haar eigen eerdere toezegging niet nakomt. In totaal kan het bedrag aan naheffingen oplopen tot circa 6 miljoen euro.

Het ministerie van Financiën geeft geen duidelijke verklaring voor de koerswijziging en beroept zich op fiscale geheimhoudingsplicht. Staatssecretaris Eelco Eerenberg laat weten dat er niet op individuele gevallen kan worden ingegaan. Zijn collega Sandra Palmen benadrukt dat de overheid zich aan dezelfde regels moet houden als anderen en een voorbeeldfunctie heeft.

Bemiddelaar Vanberkel Professionals spreekt namens betrokken zzp’ers van een zorgwekkende situatie. Volgens hen is er sprake van een “rondpompactie” binnen het ministerie van Financiën, waarbij geld van de ene overheidsdienst naar de andere stroomt, ten koste van de zelfstandigen. De betrokken zzp’ers reageren bezorgd en voelen zich in de steek gelaten door de overheid waarvoor zij juist werkten aan het herstel van een groot maatschappelijk schandaal.