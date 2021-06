Assistent-accountant Ozzie Gommers volgt de geïntegreerde post-hbo-accountantsopleiding van Markus Verbeek Praehep. Omdat hij zo in drie jaar tijd de AA-titel kan behalen, studeert hij efficiënter. Zijn werkgever, Gerrit Boonzaaijer, is onder de indruk: ‘Studenten kunnen eerder als volwaardig accountant meedraaien.’



Deel één van een tweeluik. Vandaag het verhaal van Ozzie Gommers. Morgen deelt Gerrit Boonzaaijer zijn ervaringen.

Ozzie Gommers (25) werkt als assistent-accountant bij Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs in Bilthoven. Hij volgt daarnaast de geïntegreerde post-hbo-accountantsopleiding van Markus Verbeek Praehep.

‘Ik koos voor deze opleiding, omdat ik wel van een beetje tempo houd. Normaal gesproken volg je, na het behalen van je bachelor, eerst de theoretische opleiding Accountancy AA. Daarna begin je aan de praktijkopleiding. Dit traject duurt minimaal viereneenhalf jaar. Maar met de nieuwe geïntegreerde opleiding doe je theorie en praktijk in één keer. Zo ben je al na drie jaar accountant. Het betekent dat je meer tegelijk moet doen, maar ook dat je sneller en efficiënter studeert.

Praktische insteek

Het grote voordeel vind ik dat je de theoretische kennis meteen in de praktijk toepast. Dat werkt het best. Als je eerst alleen maar theorie krijgt, is de kennis weggezakt als je er werkelijk mee aan de slag gaat. Mijn ervaring is ook dat theorie belangrijk is, maar dat het in de praktijk vaak anders uitpakt. Het theoretische deel van de opleiding telt zes modules. ‘Omdat ik ook mijn bachelor haalde bij Markus Verbeek Praehep kreeg ik vrijstelling voor één module. Ik volg de vijf resterende modules: Auditing in het MKB, ICAIS IT, Fiscale advisering, Aan assurance verwante opdrachten en Financiering. Bij deze modules worden praktijkopdrachten verlangd of afgesloten met schriftelijke examens.

Keuze voor accountancy

‘Ik leerde dit kantoor in 2013 kennen tijdens mijn mbo-opleiding accountancy. Ik zocht een stage en mocht hier als bijbaantje blijven werken. Hoewel ik nog een jaar fysiotherapie studeerde, ik wilde mensen van obesitas afhelpen, koos ik uiteindelijk voor de accountancy. Dat was trouwens ook te danken aan dit team; zij wisten me over te halen carrière te maken in de accountancy. ‘Aanvankelijk overwoog ik de voltijdopleiding Accountancy te volgen. Ik was namelijk bang dat ik het studentenleven zou missen. Maar mijn werkgever kwam mij tegemoet door mij voldoende vrije dagen te geven. Achteraf ben ik blij met deze keuze. Werken én in deeltijd studeren is voor mij ideaal. Het accountancyvak biedt mij volop uitdaging. Ik puzzel graag met cijfers en vind het leuk klanten te adviseren over hun business. Omdat dit accountantskantoor met twintig mensen relatief klein is, krijg ik veel verantwoordelijkheid.

Volop kansen

‘Eén keer in de twee weken krijg ik les. De lat ligt hoog, merk ik. Zo moet je praktijkopdrachten verdedigen; de docenten beoordelen of je de kennis echt beheerst en kijken kritisch naar je beroepshouding. Als ik mijn AA-titel heb behaald, wil ik me verder verdiepen in IT. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Hier liggen nog volop kansen voor het accountancyvak.’

Dit artikel verscheen in de gratis Opleidingsspecial van Accountancy Vanmorgen.

Meer weten? Ga naar Markus Verbeek Praehep