NBA organiseert webinar over CSRD-bekwaam worden

Accountants die CSRD-assurance willen verlenen en bekwaam willen worden op het gebied van CSRD, dienen specifieke stappen te volgen. Dit staat in eisen die de NBA in februari publiceerde. Nu zijn daar de voorwaarden voor verplichte intervisie en aangepaste processen omtrent CSRD-assurance aan toegevoegd.

Het proces om de CSRD-bekwaamheid te behalen omvat verschillende fasen:

Start: De accountant besluit tot het volgen van permanente educatie om CSRD-bekwaam te worden en kan zich in september aanmelden bij de NBA. Bekwaming in CSRD-competenties: De accountant ontwikkelt vaardigheden volgens de vastgestelde competentieset. Zelfassessment: De accountant beoordeelt zijn/haar bekwaamheid en legt dit vast in een PE-portfolio met vervolgstappen voor verdere ontwikkeling. Intervisie: Accountants starten met verplichte intervisie bij het begin van een CSRD-assurance opdracht. Verklaring zelf-compliance: Na voldoende bekwaamheid en intervisie kan zelf-compliance worden afgegeven.

Webinar

De NBA organiseert een webinar voor alle accountants die zich willen bekwamen in CSRD-assurance. Tijdens het webinar nemen we je stap voor stap mee door Nadere Vereisten Permanente Educatie voor CSRD-assurance. Wat is de bedoeling van deze vereisten? Wanneer voldoe je aan deze vereisten en hoe verwerk je deze verschillende vereisten in je PE-portfolio? Kortom een praktisch webinar met veel ruimte voor vragen.

Voor wie?

Het webinar is voornamelijk gericht op alle NBA-leden die zich willen bekwamen in CSRD-assurance. Daarnaast is dit webinar ook interessant voor medewerkers van kantoren of (commerciële) aanbieders die zich bezighouden met het opleiden, trainen en scholen van medewerkers op het gebied van CSRD-assurance.

CSRD-assurance

Op dit moment is het zo dat alle accountants die voor 1 januari 2026 hun titel hebben behaald én certificeringsbevoegd zijn, CSRD-assurance mogen verlenen. Belangrijke voorwaarde voor het daadwerkelijk verlenen van deze assurance is natuurlijk voldoende vakbekwaamheid. Om die bekwaamheid te verkrijgen heeft het bestuur in februari 2024 besloten tot Nadere Vereisten Permanente Educatie voor CSRD-assurance.

CSRD-bekwaam

Tijdens het webinar ‘CSRD-assurance van bevoegd naar bekwaam’ worden deelnemers stap voor stap meegenomen door Nadere Vereisten Permanente Educatie voor CSRD-assurance. Het gaat onder meer over de verschillende onderdelen van de voorschriften, zoals de CSRD-competentieset, het zelfassessment, de Intervisie en het sluitstuk afgeven van CSRD-compliance. Wat is de bedoeling van deze onderdelen? En aan welke vereisten moeten de onderdelen voldoen? Ook komt samenhang en verankering van het geleerde in de PE-portfolio aan de orde.

