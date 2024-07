41 accountants veroordeeld vanwege niet voldoen aan PE-verplichting

De NBA diende in totaal tegen 54 accountants (42 accountants in business en 12 openbare accountants) een klacht in vanwege het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. De NBA vroeg het PE-portfolio voor 2022 op bij de accountants, maar die kwamen niet over de brug. Daarom moet volgens de NBA worden geconcludeerd dat zij geen PE-portfolio hebben opgesteld.

Voorafgaand aan de zitting bij de Accountantskamer trok de NBA nog 12 klachten in. De overige 42 klachten zijn op 21 juni op zitting behandeld. Naar aanleiding van het verweer van een accountant heeft de NBA op de zitting nog één klacht ingetrokken.

Oordeel Accountantskamer

De Accountantskamer heeft nu in de overgebleven 41 klachten (tegen 32 accountants in business en 9 openbare accountants) uitspraak gedaan. Alle klachten zijn gegrond verklaard, omdat de accountants zonder goede reden geen PE-portfolio hebben opgesteld. De maatregel van waarschuwing is opgelegd aan 16 accountants. Deze accountants hebben weliswaar geen PE-portfolio opgesteld, maar hebben in 2022 wel PE-activiteiten verricht. Aan 20 accountants is de maatregel van berisping opgelegd. Omdat de PE-systematiek is gewijzigd, waardoor het opstellen van een PE-portfolio nieuw was voor de accountants, is het niet voldoen aan deze verplichting in deze zaken geplaatst in de context van een eenmalig incident. Dat is mede de aanleiding geweest om deze accountants niet aanvullend de maatregel van geldboete op te leggen.

Recidivisten

Vanwege recidive is aan drie accountants de maatregel van tijdelijke doorhaling van één maand opgelegd. Ten aanzien van twee accountants is sprake van herhaalde recidive, waardoor het beeld is ontstaan dat zij zich niets gelegen laten liggen aan hun PE-verplichtingen en de uitspraken van de Accountantskamer, zo luidt het oordeel. In verband daarmee heeft één accountant de maatregel van doorhaling voor de duur van zes maanden gekregen en één accountant een doorhaling voor de duur van één jaar.

Alle uitspraken zijn gepubliceerd op de website van de Accountantskamer en op www.tuchtrecht.overheid.nl.