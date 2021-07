Verlening TVL Q2 met vertraging van start gegaan, 1.308 aanvragen starters Q1

Na de sluiting afgelopen maandag van de TVL voor startende ondernemers stond de teller op 1.308 aanvragen, meldt de RVO. De uitvoeringsorganisatie laat daarnaast weten dat afgelopen weekend de eerste 15.000 ondernemers de subsidie voor TVL Q2 ontvingen. Er zijn op dit moment ruim 30.000 aanvragen binnengekomen.

Uitkeren langzamer dan eerdere periodes

De eerste 60% van alle aanvragen voor TVL Q2 wil de RVO binnen 3 weken beschikken en verlenen. Na verlening staat het bedrag binnen enkele dagen op de rekening. Het uitkeren van de eerste subsidies voor TVL Q2 2021 duurde dit keer wat langer dan bij de vorige TVL-periodes. Dit kwam omdat de RVO de nodige controles moet doen. Maar vooral ook omdat zowel startende- als grote ondernemingen en mkb’ers nu tegelijkertijd konden aanvragen. Deze groepen hadden voor TVL Q1 2021 hun eigen aanvraagperiode. De RVO kijkt daarnaast naar alle eerdere TVL-aanvragen die ondernemers hebben gedaan. Ze mogen namelijk niet over het maximum van de staatssteun komen.

Startende ondernemers

Na de sluiting afgelopen maandag van de TVL voor startende ondernemers stond de teller op 1.308 aanvragen, meldt de RVO. Het gaat hier om ondernemers die zich nieuw inschreven in het Handelsregister van KVK tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020.

Voor 560 van de startende ondernemers die steun via de TVL Q1 aanvroegen is de aanvraag al toegekend, met een totaal bedrag van bijna € 7 miljoen. Fijn voor startende ondernemers is dat deze TVL-regeling meteen wordt uitbetaald en vastgesteld. Dit in tegenstelling tot de ‘gewone’ TVL, waarbij eerst een voorschot van 80% wordt uitgekeerd. De meeste aanvragen kwamen van startende ondernemingen in de horeca:

SBI-code Soort organisatie Aantal aanvragen TVL Startende ondernemingen 56101 Restaurants 294 5630 Café’s 131 56102 Fastfoodrestaurants 109

Bron: RVO