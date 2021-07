BDO neemt adviesbureau ProExc over

BDO heeft per 1 juli ProExc Performance Consulting overgenomen. ‘Met deze overname verbreedt BDO zijn activiteiten op het gebied van management consulting en zijn positie binnen diverse marktsegmenten.’

ProExc, gevestigd in Laren, bestaat ruim twintig jaar en is als adviesbureau gericht op het ontwikkelen en implementeren van procesverbetering bij organisaties met performanceverbetering als doel. Doelgroep is het midmarket-segment in de zakelijke dienstverlening, (groot)handel, bouw en installatie, (maak)industrie en gezondheidszorg. De medewerkers van ProExc komen in dienst bij BDO. De oprichters van ProExc worden partner binnen BDO Advisory. ProExc blijft onder eigen naam opereren. Het management bestaat uit Maarten Habermehl en Bart van Essen.