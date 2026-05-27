Brede omzetgroei BDO, resultaat afgenomen

BDO Nederland realiseerde in 2025 opnieuw omzetgroei. Wel nam het bedrijfsresultaat af tot € 34,6 miljoen als gevolg van gestegen kosten. Een jaar eerder was het resultaat € 43,6 miljoen. Advisory blijft qua omzetontwikkeling flink achter bij andere takken.

Uit het jaarverslag over 2025 blijkt dat de netto-omzet ten opzichte van een jaar eerder steeg met zes procent tot € 403 miljoen. De groei deed zich voor binnen alle vier dienstverleningsgebieden (Lines of Service) binnen BDO. BDO zette daarnaast flink in op AI om de dienstverlening verder te versterken.

Brede omzetgroei

In het jaar waarin BDO het 90-jarig bestaan vierde steeg de omzet naar € 403 miljoen, een jaar eerder was dat € 380 miljoen. Ook het personeelsbestand steeg verder door naar 3.116 medewerkers. De omzetgroei deed zich voor binnen alle vier de Lines of Service, waarbij Accountancy & Bedrijfsadvies procentueel de sterkste stijging behaalde met 7,3%. Audit & Assurance groeide met 6,7% gevolgd door Tax & Legal met 6,1%. Binnen Advisory groeide de dienstverlening van Deal Advisory en Transaction Services sterk. De totale groei bij Advisory is beperkt gebleven tot 0,9%, met name als gevolg van een sterk verminderde vraag naar ESG-advisering.

Forse investeringen

BDO zag ondanks de omzetgroei het resultaat afnemen. Kirsten Konst, voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO Nederland, legt uit dat de gestegen kosten daarvan een belangrijke oorzaak zijn: “We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onze mensen en in AI en innovatie, om de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten verder te versterken. Deze investeringen stellen ons in staat om klanten beter te ondersteunen bij hun steeds complexere vraagstukken. Onze unieke marktpropositie van een persoonlijke en pragmatische aanpak, gecombineerd met onze professionele dienstverlening en de expertise van ons internationale netwerk, geven ons een solide fundament voor de toekomst. We sturen daarbij scherp op groei en een gezonde balans tussen investeringen en rendement, met blijvende aandacht voor onze klanten, innovatie en vakmanschap.”

AI

BDO benadrukt in het jaarverslag dat het flink heeft geïnvesteerd in AI. Wereldwijd investeert BDO in vijf jaar één miljard dollar in AI en innovatie. Met de inzet van AI realiseert BDO meer toegevoegde waarde voor klanten, zo benadrukt Konst: “Dankzij het gebruik van AI versterken we onze dienstverlening. Onze medewerkers richten zich op de werkzaamheden waarmee ze klanten écht verder helpen. De kwaliteit en diepgang van onze advisering nemen zo toe, waardoor we klanten in staat stellen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Tegelijkertijd maakt AI het mogelijk om sneller nieuwe oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de steeds complexere vraagstukken van klanten.”

Broekriem

Accountancy Vanmorgen wist onlangs al te melden dat BDO momenteel lastige tijden kent. De broekriem moet flink worden aangehaald bij het kantoor, onder andere vanwege het wegvallen van de vraag naar sustainability-gerelateerde assurance- en adviesdiensten. Sinds eind vorig jaar zou er sprake zijn van een sterke terugloop in de brutomarge bij BDO, in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs van een neergang op dat vlak van ongeveer zestig procent. BDO bevestigde desgevraagd dat er intern maatregelen worden genomen omdat het financieel minder presteert dan verwacht.