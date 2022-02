Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

Wat betekent ‘integrated accounting’ nu precies? Voor CaseWare betekent het dat je al je accountancywerkzaamheden vorm kunt geven met behulp van ons softwareplatform. In de verdere ontwikkeling hiervan werken we met een aantal thema’s. Ik leg dit graag aan je uit in deze blog.

CaseWare werkt voortdurend aan het verbeteren van de technologie. Hierdoor ontstaat een betrouwbare online omgeving met geïntegreerde toepassingen waarmee je kunt samenwerken met collega’s en/of klanten. De aankomende periode voegen wij nog meer functies toe aan dit cloudplatform en werken we aan de verdere integratie van de CaseWare software-oplossingen. Tegelijkertijd geven we aan meer partijen de mogelijkheid om zich aan te sluiten op ons platform met onze nieuwe API-ontwikkelingen.

Ontwikkelingen in accountancy

Binnen de accountancy is er een sprake van een toename van adoptie van cloud-oplossingen. En dat brengt veel voordelen met zich mee: je werk is overal en altijd beschikbaar, je hoeft geen dure server meer te onderhouden én je kunt dus aan de slag met integrated accounting. Zo kun je vanuit ee cloudplatform aan de slag met alle taken die bij je werk als financieel professional horen.

Dit sluit volledig aan bij de investeringen die wij als CaseWare doen met betrekking tot onze cloudoplossingen. De kern van onze cloudoplossingen is onze oplossing op het gebied van samenstellen, met de logische naam SAMENSTEL+. Deze oplossing heeft tal van apps die het samenstelproces extra ondersteunen, zoals ADV+, WWFT+, PBC+, VPB+ en MONITOR+. Ook bieden we met AuditCase een geïntegreerde cloudoplossing voor uw CRM en DMS. De kantoorprocessen worden met AuditCase echt optimaal ondersteund door de oplossing die wij hier speciaal voor hebben ontwikkeld.

Grootste voordeel integrated accounting

Het allergrootste voordeel van integrated accounting via CaseWare is dat alles wat je nodig hebt onder handbereik ligt. Hierbij is een uitgangspunt extreem belangrijk, namelijk betrouwbare data. Onze oplossingen integreren zodanig dat de gebruiker de brondata maar op één plek hoeft bij te werken.Zo kun je altijd vertrouwen op de uitkomst. Heb je NAW-gegevens nodig vanuit AuditCase? Wil je de cijfers importeren vanuit een boekhoudpakket met één van onze koppelingen? Of wil je een document rechtstreeks vanuit het dossier met de klant delen? Via de apps op het platform doe je alles actueel, veilig én volgens de geldende wet- en regelgeving in CaseWare Cloud.

Alle processen in CaseWare Cloud zijn met elkaar verweven. Je hergebruikt de data en de samenwerking met klanten en collega’s is ook volledig geïntegreerd. Daarbij hebben wij natuurlijk ook oog voor de klanten die met onze succesvolle Working Papers oplossing werken. Dit is uiteraard ook onderdeel van onze totale propositie. Zo bepaal je zelf hoe snel jouw kantoor volledig cloud gebaseerd kan gaan werken.

Verschuiving naar data-analyse

Wij zien dat er een verschuiving aankomt van het sturen op min of meer statische overzichten en producten naar de mogelijkheden die wij bieden rondom analyses op de onderliggende data. Daar volgt dan automatisch uit dat gebruikers ook stappen kunnen maken rondom thema’s als risicogericht samenstellen en extra mogelijkheden voor advisering naar klanten. Deze verschuiving naar een meer op inzicht gedreven manier van werken maakt de informatie uit onze software en jouw rol naar de klant een stuk relevanter.

Alle tijd die je vrijspeelt door de werkwijze van integrated accounting te adopteren, kun je inzetten om je klant nog meer waarde te bieden. De tijd dat je jouw klanten één keer in het jaar sprak en dat elk gesprek er zo’n beetje hetzelfde uitzag, laat je dan achter je. Je gaat echt naast je klant staan en samenwerken aan het verbeteren van de organisatie. Door de betere inzichten die je uit de betrouwbare data haalt, schiet je meerwaarde omhoog.

Er is veel data beschikbaar. Zet deze data in voor jullie gezamenlijke voordeel.

Don van Zijtveld is algemeen directeur bij CaseWare Nederland

Wil je meer weten over Integrated Accounting, onze oplossingen of over de mogelijkheden om jouw kantoor klaar te maken voor de toekomst? Neem dan contact met ons op via www.caseware.nl of bel naar 055 368 10 50. We helpen je graag.