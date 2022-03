Vliegende start voor belastingaangifte

De Belastingdienst heeft in de eerste drie dagen van de aangifteperiode een miljoen aangiften inkomstenbelasting binnengekregen. ‘Nog nooit ontving de Belastingdienst in zo’n korte periode zoveel aangiften.’

Circa 6,8 miljoen burgers en 1,5 miljoen ondernemers zijn uitgenodigd om aangifte te doen over 2021. In totaal werden er tot en met 3 maart al 1.190.989 aangiften ingediend. De allereerste kwam in de eerste twee minuten van de aangiftecampagne al binnen. ‘Gemiddeld werden er op de eerste dag 6,3 aangiften per seconden verstuurd. Op één moment waren 19 belastingplichtigen per seconden de vooringevulde gegevens aan het ophalen. De eerste dag zijn er ruim 545.000 ingevulde aangiften door de Belastingdienst ontvangen.’

Geen IT-problemen

Volgens de fiscus liep de eerste aangifteweek vorig jaar aanmerkelijk stroever omdat er IT-problemen waren. Dit jaar is daar geen sprake van. ‘Ruim drie miljoen mensen hebben het portaal op Mijn Belastingdienst al geopend. We zijn dan ook zeer tevreden over de campagne, die tot nu toe probleemloos verloopt.’ Vorig jaar ontving de Belastingdienst in totaal bijna 10 miljoen aangiften via verschillende kanalen.