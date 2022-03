Crowe Foederer weer operationeel, onderzoek nog gaande

Crowe Foederer is weer operationeel en bereikbaar via e-mail. De schade is beperkt gebleven tot maximaal één dag verlies aan data, meldt het accountantskantoor. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang.

In de nacht van 9 op 10 maart werd bij Crowe Foederer een cyberaanval in de vorm van ransomware geconstateerd. Cybercriminelen vergrendelden de bedrijfsbestanden en computerprogramma’s bij Crowe Foederer met behulp van gijzelsoftware en ook e-mail was bij het accountantskantoor niet beschikbaar.

Inmiddels is het kantoor weer operationeel, wordt in een update op de site gemeld:

“Zoals bij u bekend is in de nacht van 9 op 10 maart een cyberaanval in de vorm van ransomware geconstateerd. Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen direct na deze aanval al onze eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen.

Inmiddels zijn we volop bezig om de tijdig veiliggestelde back up-omgeving terug te plaatsen, zijn er digitaal veilige omgevingen gecreëerd en lukt het ons om onze dienstverlening aan u steeds verder te herstellen. Door adequaat optreden van onze medewerkers en cyberspecialisten is de schade beperkt gebleven tot maximaal één dag verlies aan data. Het onderzoek naar de toedracht van de cyberaanval is nog steeds in volle gang.”

Over het e-mailverkeer meldde Crowe Foederer dinsdag aan klanten: “Ons email verkeer is weer operationeel vanaf vandaag 18.30 uur. U kunt dus weer mails vanuit ons en uw relatiebeheerder verwachten via de bij u bekende Crowe Foederer mailaccounts.”

Phishingmails

Klanten van Crowe Foederer ontvingen ook phishing mails uit naam van het kantoor. Dat staat echter los van de cyberaanval, meldt Crowe Foederer:

“Wij hebben u vrijdag 11 maart geïnformeerd over het mogelijk in omloop zijn van phishing mails die in naam van Crowe Foederer werden verstuurd. Op maandag 14 maart hebben wij in onze update aangegeven dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit los staat van de geconstateerde ransomware aanval bij Crowe Foederer. We hebben geen redenen meer om aan te nemen dat er op dit moment nog op grote schaal phishingmails zijn of worden verspreid uit onze naam.

Wij vinden het erg vervelend dat de phishing mail alert mogelijk voor onrust heeft gezorgd. Uit oogpunt van voorzichtigheid vonden wij het noodzakelijk om u te informeren.”