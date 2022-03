Crowe Foederer lamgelegd door cyberaanval

Crowe Foederer is getroffen door een digitale aanval. Cybercriminelen leggen het Eindhovense accountantskantoor al dagenlang plat door middel van gijzelsoftware. Dat meldt het Eindhovens Dagblad (ED) en is maandag bevestigd door het kantoor. De schade is nog onbekend, momenteel wordt er nog hard gewerkt om alle systemen weer in de lucht te krijgen.

Cybercriminelen hebben de bedrijfsbestanden en computerprogramma’s bij Crowe Foederer vergrendeld met behulp van gijzelsoftware en ook e-mail is bij het accountantskantoor niet beschikbaar. De aanval is in de nacht van 9 op 10 maart ontdekt, nadat een werknemer geen mail kon versturen. Een woordvoerder laat aan ED weten: “Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen direct na deze aanval onze eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen.”

Gevolgen nog onbekend

Er zijn geen mededelingen gedaan over wie er mogelijk achter de aanval zitten, ook niet of er losgeld wordt geëist. Het accountantskantoor zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat data is gekopieerd door de aanvallers, wat vaak wordt gedaan om bedrijven mee af te kunnen afpersen. De regionale krant meldt dat klanten van Crowe Foederer de afgelopen dagen phishing mails uit naam van het kantoor hebben ontvangen. Volgens het kantoor zelf blijkt uit onderzoek echter dat die berichten ‘losstaan van de aanval’.

Klanten zijn inmiddels door Crowe Foederer in kennis gesteld over de digitale aanval. Ook is er aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Crowe Foederer heeft ongeveer 450 medewerkers, verspreid over acht kantoren (Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen, Lelystad, Oostzaan, Roermond en Uden).

Bron: ED