Ontslagen Accon-topman Delger dient tuchtklacht in tegen forensisch onderzoeker

De eind vorig jaar ontslagen CEO van Accon Avm Guus Delger heeft een tuchtklacht ingediend tegen Peter Schimmel, die in opdracht van het accountantskantoor forensisch onderzoek deed naar de geconstateerde ‘manipulaties’ van de cijfers van Accon. De klacht tegen Schimmel wordt op 30 mei behandeld bij de Accountantskamer. Zelf laat de forensisch accountant aan Accountancy Vanmorgen weten dat hij de zitting met vertrouwen tegemoet ziet.

door Misha Hofland

Bestuursvoorzitter Guus Delger werd vorig jaar na een lange carrière bij Accon Avm eerst geschorst en later ontslagen, nadat het accountantskantoor er financieel veel minder voor bleek te staan dan in de cijfers was weergegeven. Daardoor moesten er miljoenen worden afgeboekt en raakte het top 10-kantoor dusdanig in de problemen dat er naar een overnamekandidaat werd gezocht, die uiteindelijk ook werd gevonden in Flynth.

Onderzoek naar manipulatie cijfers

Het accountantskantoor liet al snel na het bekend worden van de financiële malaise weten dat er moedwillig geknoeid was met de cijfers. Forensisch accountant Peter Schimmel werd door Accon Avm ingeschakeld om een intern onderzoek naar de gang van zaken uit te voeren. De precieze rol van topman Delger bleef daarna enigszins onduidelijk en ook over het onderzoek door Schimmel is tot nu toe niets bekendgemaakt. Aandeelhoudersvoorzitter Riet Nelisse stelde al snel dat Delger met verschillende posten op de balans van het kantoor had gerommeld, waaronder de hoeveelheid onderhanden werk. Interim-bestuurder Theo de Vries hield het er later op dat Delger is ontslagen vanwege zijn eindverantwoordelijkheid voor de ontstane financiële situatie: ‘Ik kan niets over personen zeggen. We moeten dit eerst serieus onderzoeken, voordat wij iets roepen. Je kunt de geconstateerde manipulaties niet linken aan één persoon. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig. Maar Delger was eindverantwoordelijke voor Accon avm. Daarbij past dat onze raad van commissarissen en ons stichtingsbestuur over zijn gegaan tot schorsing en ontslag.’

Delger ontkent fraude, onderneemt actie

Zelf is de gevallen Accon Avm-topman tot nu toe in de openbaarheid weinig spraakzaam geweest over de spectaculaire val van het accountantskantoor. Nog voor zijn ontslag stuurde Delger één keer een felle verklaring rond waarin hij ontkent dat hij boekhoudfraude heeft gepleegd. Daarna volgde radiostilte, maar nu blijkt dus dat er een tuchtklacht tegen Peter Schimmel ligt. Zelf wil Delger daar op dit moment verder niets over toelichten. Accon Avm laat via een woordvoerder weten: ‘We zijn geen partij in deze zaak, dus zullen we er niet inhoudelijk op reageren.’

Schimmel: ‘graag bereid mij te verantwoorden’

Peter Schimmel op zijn beurt kan naar eigen zeggen ‘binnen het fundamenteel beginsel van vertrouwelijkheid dat voor mij geldt’ niets zeggen over de precieze aard van de tuchtklacht tegen hem. Wel lijkt de forensische accountant de zitting met vertrouwen tegemoet te zien: ‘Binnen de muren van de Accountantskamer moet ik antwoorden op de vragen die mij gesteld worden. […] Bedenk dat ook Guus Delger dan op vragen heeft te antwoorden. Ik ben graag bereid mij te verantwoorden ten overstaan van de Accountantskamer. Ik oefen mijn beroep als accountant met vlijt, toewijding en trots uit en accountability hoort daar bij.”