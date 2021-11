Guus Delger ontkent boekhoudfraude bij acconavm: ‘Jaarrekening op 25 juni goedgekeurd’

Guus Delger, de ex-topman van acconavm, ontkent aantijgingen dat hij boekhoudfraude heeft gepleegd. Volgens hem zijn de beschuldigingen het gevolg van een meningsverschil over de strategie met het Stichtingsbestuur, die hierdoor ‘de aanval’ op hem geopend heeft.

Hoor en wederhoor

Delger verwijt de media dat er bij de recente berichtgeving over de problemen bij acconavm geen hoor en wederhoor is toegepast. Daarom ziet hij zich genoodzaakt zijn kant van het verhaal zelf naar buiten te brengen middels een persbericht. Kern van de problemen bij acconavm is volgens hem een mislukte overnamestrategie en een mislukte poging om OOB-kantoor te worden. ‘De slechte resultaten in 2020 en 2021 hebben niets te maken met een vermeende ‘boekhoudfraude’’, schrijft hij. Overigens heeft Accountancy Vanmorgen voorafgaand aan de eerste publicatie over deze kwestie tevergeefs contact gezocht met Delger. Ook daarna heeft deze website de ex-acconavm topman in de gelegenheid gesteld een weerwoord te geven.

Aanval

Riet Nelisse, onder meer voorzitter van het Stichtingsbestuur, was volgens Delger een groot voorstander van zowel de overname- als de OOB strategie. Bij zijn aantreden maakte Delger echter een einde aan de overnamestrategie en besliste hij om de OOB-vergunning in te wisselen voor een Wta-vergunning. ‘Een noodzakelijke stap om acconavm te redden van de ondergang, die mij echter bijzonder kwalijk is genomen door enkele leden van het Stichtingsbestuur. Dit is kennelijk de reden voor de aanval op mijn persoon hetgeen ik betreur.’ Nelisse en de nieuwe RvB van acconavm ‘is er kennelijk veel aan gelegen om mij, in het kader van een “grote schoonmaak” definitief buiten spel te zetten en waarbij vooral het eigen straatje wordt schoon gemaakt’, aldus Delger.

Jaarrekening goedgekeurd

De gewezen CEO stelt ook dat berichten over de jaarrekening 2020 niet juist zijn. Die jaarrekening zou al op 25 juni jl van een goedkeurende verklaring zijn voorzien door Mazars. Die jaarrekening is daarna vastgesteld in de AvA. Achteraf zijn die cijfers echter ter discussie gesteld door de nieuwe CFRO, Emma Lammens. Haar aanstelling, schrijft Delger, is afgedwongen door het Stichtingsbestuur, die hiertoe haar statutaire aanwijzingsrecht heeft gebruikt. ‘Met dit aanwijzingsrecht heeft het Stichtingsbestuur feitelijk alle zeggenschap in handen en kan zij de RvC overrulen.’

Over de aantijgingen van boekhoudfraude schrijft Delger dat dit betrekking heeft op zaken die zijn gerelateerd aan de halfjaarcijfers 2020 en bepaalde financieringsarrangementen die hij zou zijn aangegaan. ‘Daarover is nu een correspondentie met de RvC gaande, waarin ik heb gereageerd op de bevindingen van een extern onderzoeker. Ik heb daarbij alle zaken die mij verweten worden weerlegd.’

Dit is het volledige persbericht van Guus Delger:

Ik heb met stijgende verbazing kennis genomen van deze berichten, die blijken te zijn geïnitieerd door de heer Theo de Vries (interim voorzitter RvB) en mevrouw Riet Nelisse (voorzitter van het Stichtingsbestuur). De berichtgeving is feitelijk onjuist, is niet op voorhand aan mij voorgelegd en mij is niet gevraagd om in het kader van hoor en wederhoor mijn mening daarover te geven. Daardoor heb ik geen andere keuze om daarop te reageren via dit bericht. Mijn persoonlijke integriteit is immers in het geding en ik word publiekelijk aan de schandpaal genageld.

De slechte resultaten van acconavm in 2020 en 2021 hebben niets te maken met een vermeende ‘boekhoudfraude’, maar zijn het gevolg van een mislukte overnamestrategie en een mislukte poging om OOB-kantoor te worden. De financiële gevolgen daarvan zullen helaas nog jaren merkbaar zijn in de resultaten van acconavm. Mevrouw Nelisse is hiervoor, in haar rol van voorzitter van het Stichtingsbestuur en tot 1 juli 2018 voorzitter van de RvC, is hoge mate verantwoordelijk. Zij is altijd groot voorstander geweest van zowel de overname- als de OOB strategie. Bij mijn aantreden als statutair bestuurder op 27 maart 2019 heb ik een einde gemaakt aan de overnamestrategie. Tevens heb ik het besluit genomen om de OOB-vergunning om te zetten in een reguliere Wta vergunning. Een noodzakelijke stap om acconavm te redden van de ondergang, die mij echter bijzonder kwalijk is genomen door enkele leden van het Stichtingsbestuur. Dit is kennelijk de reden voor de aanval op mijn persoon hetgeen ik betreur. Dat ik nu ongefundeerd wordt weggezet als een fraudeur is lasterlijk en beschadigt niet alleen mij persoonlijk, maar heeft als gevolg dat volgens mij ook -helaas- de organisatie zelf door dit soort uitlatingen wordt beschadigt.

In de berichtgeving wordt gesproken over “concept cijfers 2020”, die nog niet gereed zijn. Dit is feitelijk onjuist. Al op 25 juni is er een goedkeurende verklaring bij de jaarcijfers 2020 afgegeven door Mazars. Die jaarrekening is vastgesteld in de AvA. Achteraf zijn die cijfers ter discussie gesteld door de nieuwe CFRO, mevrouw Lammens. Naar achteraf is gebleken had mevrouw Lammens op 6 juni jl. al een lijst met balansposten die zij wilde afwaarderen. Sinds haar aanstelling op 15 april jl. heeft mevrouw Lammens aangegeven dat zij “schoon schip” wilde maken. Zij heeft hierover op 6 juni met enkele medewerkers gesproken en wilde direct daarna de jaarrekening niet meer ondertekenen. Mevrouw Lammens heeft echter verzuimd om deze posten met mij te bespreken. Ook in de op 24 juni jl. gehouden AvA, waarin de jaarrekening werd vastgesteld, zijn deze posten niet door haar genoemd. Pas op 21 juli jl. heeft zij aan de RvC melding gemaakt van de posten die zij wenste te corrigeren. Overigens is de aanstelling van mevrouw Lammens afgedwongen door het Stichtingsbestuur, die hiertoe haar statutaire aanwijzingsrecht heeft gebruikt. Met dit aanwijzingsrecht heeft het Stichtingsbestuur feitelijk alle zeggenschap in handen en kan zij de RvC overrulen.

Tot op heden is mij niet duidelijk wat er in de jaarrekening zal worden aangepast. Er is nooit inhoudelijk met mij gesproken over zaken die aangepast zouden moeten worden. Ook is niet duidelijk geworden op grond waarvan men tot de conclusie is gekomen dat uitsluitend ikzelf verantwoordelijk ben voor de zaken die niet goed zouden zijn en hoe men tot de conclusie is gekomen dat dit “opzettelijk” en “bewust” tot stand is gekomen. Zoals gezegd: tot op heden is er inhoudelijk geen enkele correspondentie, laat staan wederhoor, met mij gevoerd over de jaarrekening 2020. Zonder exact de inhoud te kennen van hetgeen mij nu wordt verweten, ontken ik met klem dat ik “opzettelijk” dan wel “bewust” zaken onjuist heb voorgesteld.

In de berichtgeving wordt gesteld dat ik geschorst zou zijn vanwege de vermeende onjuistheden in de jaarrekening. Ook dit is niet juist. Als ik al geschorst zou zijn (mijn schorsing is mij nooit persoonlijk medegedeeld) dan ben ik geschorst voor zaken die zijn gerelateerd aan de halfjaarcijfers 2020 en bepaalde financieringsarrangementen die ik zou zijn aangegaan. Daarover is nu een correspondentie met de RvC gaande, waarin ik heb gereageerd op de bevindingen van een extern onderzoeker. Ik heb daarbij alle zaken die mij verweten worden weerlegd. Hierop is nog geen reactie van de zijde van de RvC of van de extern onderzoeker gekomen. Ten aanzien van de jaarrekening 2020 is echter geen enkele correspondentie met mij gevoerd, laat staan dat ik daarvoor geschorst ben.

Het bovenstaande toont aan dat er mevrouw Nelisse en de nieuwe RvB van acconavm kennelijk veel aan gelegen is om mij, in het kader van een “grote schoonmaak” definitief buiten spel te zetten en waarbij vooral het eigen straatje wordt schoon gemaakt. Zonder enige terughoudendheid, zonder overleg, zonder hoor- en wederhoor en met verdraaiing van feiten worden ongenuanceerde stelligheden en zelfs aantoonbare onjuistheden gepubliceerd die mij uitermate beschadigen.

Omdat ik voorstander ben van het beginsel van hoor – en wederhoor en van het beargumenteren en onderbouwen van beweringen in plaats van alleen maar het stellen daarvan, ben ik momenteel in afwachting van de reactie van de RVC op mijn weerlegging van hetgeen mij wordt verweten. Die reactie heb ik tot op heden niet ontvangen. Het enige wat ik verneem, lees ik in de pers en dat valt te betreuren. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor zodra ik die reactie alsnog -of juist niet- zal ontvangen. Winterswijk, 25 november 2021 Guus Delger