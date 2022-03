Russisch vastgoed blijft in Nederland onder de radar

De teller van de beslaglegging op financiële tegoeden van Russen in Nederland staat op 400 miljoen euro, maar eigenaren van Russisch vastgoed hebben tot nu toe weinig te vrezen. De NOS meldt dat het ruim een maand na het opleggen van sancties door de EU nog steeds onduidelijk is wie er in Nederland verantwoordelijk is voor de opsporing van Russisch vastgoed. En dat terwijl bijvoorbeeld in Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al op een behoorlijke hoeveelheid bezitting beslag is gelegd.

Een woordvoerder van het Ministerie van Financiën laat weten dat de recente melding van minister Kaag over de 400 miljoen euro bevroren tegoeden geen betrekking heeft op fysieke bezittingen. ‘Het overzicht in de Kamerbrief betreft alleen meldingen van bevroren tegoeden bij financiële instellingen. Alleen voor deze instellingen geldt de plicht bevriezingen te melden. Het overzicht gaat niet over bezittingen zoals huizen of jachten.’

Verantwoordelijkheid onduidelijk

Het Kadaster heeft nog geen opdracht gekregen om Russisch vastgoed in kaart te brengen. Woordvoerders van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken zeggen dat het opsporen en in kaart brengen van vastgoed van Russen niet onder het takenpakket van hun ministerie valt. Dat geldt ook voor toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Er is inmiddels wel een interdepartementale werkgroep aangesteld die zich ook richt op Russische bezittingen, maar de leden daarvan hebben nog geen afspraken gemaakt over wie precies wat doet.

Experts constateren dat er in Nederland een enorme leemte is in het toezicht op vastgoed. ‘Het is heel opmerkelijk dat het Kadaster hier geen functie in krijgt’, vindt advocaat Heleen op de Linden, die is gepromoveerd op eerdere Europese sancties tegen Rusland. Toch verrast het de advocaat niet dat de beslaglegging op vastgoed in Nederland achterblijft. ‘Ook bij de sancties na de inval op de Krim zag je dat Nederland de handhaving veelal op zijn beloop liet.’

Bron: NOS