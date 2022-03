Kamer niet tevreden over aanpak Russische oligarchen

Het kabinet stelt een werkgroep in die de opsporing van Russische tegoeden en bezittingen in Nederland beter moet coördineren. Dit gebeurt nadat de Kamer zich woensdag teleurgesteld toonde in de € 392 mln die tot nu toe is geblokkeerd.

Onvoldoende

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet zich onvoldoende inspant om Russische tegoeden en bezittingen op te sporen van eigenaren die op de Europese sanctielijst staan. Volgens een recente brief van het kabinet is tot op heden € 392 mln geblokkeerd. Veel Kamerleden vinden dat te mager. In totaal gaat het om tientallen miljarden aan Russische bezittingen die in Nederland gevestigd zijn of via Nederland lopen.

Werkgroep

Premier Mark Rutte beloofde een werkgroep in te stellen onder leiding van Buitenlandse Zaken. Deze werkgroep moet de opsporing strakker coördineren. Bovendien gaat het kabinet kijken of regels kunnen worden aangescherpt en welke andere maatregelen kunnen worden genomen. Momenteel hoeven alleen financiële instellingen te melden wat ze hebben bevroren. Rutte wees er wel op dat de bijna €400 mln die nu geblokkeerd is gunstig afsteekt tegen bijvoorbeeld het bedrag dat in het veel grotere Frankrijk is bevroren (€ 885 mln). Volgens Rutte hebben Russen in of via Nederland €27 mrd in bezit. Het Financieele Dagblad concludeerde eerder op basis van eigen onderzoek dat het om €80 mrd zou gaan.

Belastingdienst

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat de belastingdienst kan helpen in de speurtocht naar de Russische bezittingen. Hij wees erop dat de Russen structuren hebben opgezet om de identiteit van de eigenaar te verhullen. Maar via de rulings die deze structuren hebben opgezet met de belastingdienst, weet je het wel, aldus Omtzigt. Premier Rutte beloofde te laten onderzoeken of deze route mogelijk is, maar waarschuwde dat belastinginformatie niet zomaar met anderen gedeeld kan worden.