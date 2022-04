Sancties nekten Amsterdam Trade Bank

De Amsterdam Trade Bank (ATB), dochter van de Russische Alfa Bank, is failliet gegaan door de sancties die zijn opgelegd in verband met de oorlog in Oekraïne, schrijf DNB aan minister Kaag van Financiën. Spaargelden tot een ton zijn gegarandeerd voor de 23.000 rekeninghouders.

ATB heeft sinds 1994 een bankvergunning en ruim 23.000 particuliere rekeninghouders in de boeken, samen goed voor 700 miljoen euro aan gegarandeerde deposito’s. De sancties als gevolg van de Russische inval hebben direct geleid tot het faillissement van de bank, schrijft DNB. ‘De gevolgen van deze sancties hebben ATB zowel direct als indirect geraakt, waardoor de bedrijfsvoering van ATB ernstig verstoord is geraakt. Als gevolg hiervan heeft ATB besloten om haar bankbedrijf te gaan afwikkelen. Een afwikkeling door ATB is echter niet mogelijk gebleken.’

Bedrijfsvoering tot stilstand gekomen

Daarvoor is de bank afhankelijk van partijen die in het Verenigd Koninkrijk en de VS zijn gevestigd, maar die landen hebben moeder Alfabank (in de VS) en ATB op de sanctielijst gezet. ‘Als gevolg hiervan beëindigden verschillende – aan het VK of VS gerelateerde – dienstverleners hun diensten aan ATB of dreigden zij dit op korte termijn te doen en beëindigden verschillende werknemers hun contract met ATB of dreigden zij dit op korte termijn te doen. Hierdoor is de bedrijfsvoering van ATB op sommige vlakken (nagenoeg) tot stilstand gekomen.’ Daardoor is de kans zeer dat ATB niet langer kan beschikken over essentiële systemen, personeel, informatie en diensten om aan de verplichtingen jegens depositohouders en andere tegenpartijen te voldoen, aldus DNB.

Betalingen bijna niet mogelijk

ATB vroeg daarom vrijdag zelf faillissement aan. ‘Als voorbeeld noemt ATB onder meer dat meerdere Nederlandse systeembanken weigeren om betalingsopdrachten uit te voeren van ATB, waardoor ATB slechts in zeer beperkte mate betalingen kan doen.’ Softwareleveranciers hebben aangekondigd per 6 mei, als de overgangsperiode voor de sanctiemaatregelen eindigt, de licentieovereenkomsten te beëindigen. De toezichthouder heeft zich bij de rechter niet verzet tegen de faillissementsaanvraag en heeft vanaf februari het toezicht op ATB aangescherpt. De bank moest onder meer aantonen de sanctieregels na te leven. Daartoe is onder meer de invloed van de gesanctioneerde Russische aandeelhouders van ATB op de bepaling van het (dagelijks) beleid weggenomen. ‘Ook is van belang dat ATB spaarrekeningen aanbood en dat deze aan betaalrekeningen zijn gekoppeld bij andere banken. Er was sprake van andere banken die betalingen van en naar de spaarrekeningen bij ATB niet langer uitvoerden, waardoor ATB niet meer aan al haar verplichtingen jegens haar depositohouders kon voldoen of dreigde te kunnen voldoen.’

Spaargeld binnen tien dagen toegankelijk

Het depositogarantiestelsel (DGS) is geactiveerd: klanten kunnen binnen tien werkdagen weer over hun geld beschikken tot een maximum van 100.000 euro per persoon. ‘Er is een aanvullende garantie voor geld op rekening(en) dat tijdelijk wordt aangehouden in verband met de aankoop en verkoop van een eigen woning tot maximaal 500.000 euro.’ Binnen tien werkdagen wordt een webportaal geopend op de DNB-site, waar rekeninghouders kunnen aangeven op welke rekening zij hun vergoeding wensen te ontvangen. Ze kunnen dat ook via een formulier doorgeven.

Ook beleggerscompensatie

Ook het Beleggerscompensatiestelsel (BCS) treedt in werking. Dat voorziet onder bepaalde voorwaarden in een dekking tot 20.000 euro per persoon van geld dat aan ATB is toevertrouwd voor het verlenen van beleggingsdiensten. ‘Aangezien de vergunning voor beleggingsdiensten niet actief door ATB wordt gebruikt, is de verwachting dat er niet of nauwelijks aanvragen voor het BCS bij DNB worden ingediend.

Tegen de bank loopt nog altijd een witwasonderzoek van de Fiod.