Startersregeling TVL levert 1.274 aanvragen op

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten Startende ondernemingen (TVL Startersregeling) is afgelopen dinsdag gesloten. Er zijn 1.274 aanvragen binnengekomen; het grootste deel is afkomstig van horecabedrijven, meldt de RVO.

Mkb-ondernemingen die zijn gestart in de coronaperiode konden coronasteun aanvragen voor omzetverlies in het vierde kwartaal van 2021 en voor omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022. De regeling voor het eerste kwartaal leverde net iets meer (52,7%) aanvragen op.

Meer dan de helft horeca

Met 662 aanvragen in totaal neemt de horeca meer dan de helft van het aantal aanvragen voor zijn rekening. Restaurants dienden in beide periodes de meeste aanvragen in: 35,8% van het totaal voor de TVL Q4 en 31,6% voor de TVL Q1. In totaal vroegen 428 startende restaurants over beide periodes TVL aan. Daarna volgden fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons en eetkramen met gezamenlijk 94 aanvragen en cafés met 92 aanvragen. Ondernemers in de haarverzorging staan ook in de top 5 met een totaal van 28 aanvragen.