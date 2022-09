Nederland draait en steunt prijsplafond op energie

Het kabinet staat ‘welwillend’ tegenover de voorstellen van de Europese Commissie voor een prijsplafond op energie. Daarmee wordt een draai gemaakt.

Een prijsplafond ligt gevoelig omdat het een inbreuk is op het principe van vrije prijsvorming. Daarbij zouden kunstmatig lagere energieprijzen de prikkel om energie te besparen kunnen verminderen. Nederland voelde daarom lange tijd weinig voor prijsplafonds. Tijdens een bijeenkomst in Rotterdam, waar ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aanwezig was, zei Rutte positief te staan tegenover het ‘hele pakket’ dat de Commissie heeft voorgesteld, ‘inclusief het idee wat ze in Duitsland al gedaan hebben, namelijk een plafond op sommige energieprijzen.’

Draai

‘We moeten opnieuw onze positie bezien over prijsplafonds op Russisch gas’, aldus Rutte. ‘We hebben nog steeds vragen en zorgen, maar we hebben nu een positievere houding.’ Vrijdag bespreken de ministers van Energie op een ingelaste vergadering de voorstellen. In veel landen groeit de paniek over de enorme prijsstijgingen van vooral het aardgas. Dat is ongeveer tien keer zo duur als in het voorjaar van vorig jaar. Het Brusselse voorstel om ook de inkoopprijs van gas uit Rusland te begrenzen ligt het meest gevoelig. Dat brengt het risico met zich mee dat Moskou de gaskraan helemaal dichtdraait.