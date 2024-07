‘Vattenfall bracht zakelijke klanten honderden miljoenen te veel in rekening’

De stichting is in 2022 een zaak gestart omdat Vattenfall (en eerst Nuon) na het splitsen van de energiemarkt aan sommige zakelijke grootverbruikklanten nog altijd een vergoeding berekent voor het maximale gebruik van de capaciteit van de aansluiting. Die vergoeding moet door de netbeheerder in rekening worden gebracht, aldus de stichting. ‘Deze klanten betalen deze vergoeding dus dubbel, ofwel zij betalen een bedrag zonder dat daar een dienst tegenover staat.’

Post viel niet op

Het bedrag wordt gespecificeerd als ‘KW-vermogen’ of ‘vergoeding gecontracteerd vermogen’, waardoor het veel klanten niet opviel. Maar volgens de claimstichting hebben 5.000 klanten gemiddeld € 4.000 per jaar te veel betaald en is de totale schade zo’n € 400 miljoen. ‘Onder de gedupeerden bevinden zich naast veel kleine bedrijven diverse non-profitorganisaties zoals sportclubs, musea, theaters, studentenverenigingen en belangenstichtingen.’ Vattenfall stelt dat het bedrag terecht is berekend, omdat het leveringstarief mede afhankelijk is van de gebruikte capaciteit.

‘Voor het leveren van stroom’

Afgelopen week zaten beide partijen bij de Amsterdamse rechter, die ook wilde weten wat de KW-vergoeding nu precies behelst. Maar de advocaat van Vattenfall gaf daar geen duidelijk antwoord op en stelde alleen dat er ‘geen bewijs is van misleiding. Vattenfall heeft niet onrechtmatig gehandeld’. De KW-vergoeding staat simpelweg voor ‘het leveren van stroom’, zo tekent het FD op. Nieuwe Vattenfall-klanten betalen echter geen KW-vergoeding, en met drie klanten is geschikt omdat er te veel in rekening was gebracht, brengt de advocaat van Nuon Claim daartegen in.

Eind augustus volgt de uitspraak.