Toch langer subsidie voor grootverbruikers stroom in industrie

De subsidie is een belangrijke steun voor de industrie, die onder druk staat door hoge energieprijzen, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is bedoeld voor de extra kosten die bedrijven maken door het Europese emissiehandelssysteem (ETS). In 2023 besloot het kabinet nog geen meerjarig budget vrij te maken voor de subsidieregeling IKC-ETS; die werd toen eenmalig verlengd voor 2024. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft nu besloten om de regeling toch met drie jaar te verlengen.

Concurrentiepositie

Nederlandse bedrijven die veel elektriciteit gebruiken voor hun productie hebben veel hogere elektriciteitskosten vergeleken met omliggende Europese landen. “Dit zorgt binnen Europa voor ongelijke concurrentie voor de industrie. Door de hoge elektriciteitskosten is het risico groter dat Nederlandse elektriciteits-intensieve bedrijven kiezen om volledig te stoppen. Of hun productie naar het buitenland verplaatsen”, zo is de motivatie. Het kabinet geeft zo gehoor aan de oproep van werkgeversclub VNO-NCW, die eerder om verlenging had gevraagd.

Aanvragen in augustus

De IKC-ETS gaat weer open in 2025, 2026 en 2027. Dit jaar is € 167,4 miljoen beschikbaar, voor 2026 is er € 129,2 miljoen gereserveerd en voor 2027 zit er € 200 miljoen in de pot. “De subsidie is daarmee een belangrijke steun voor de industrie die onder druk staat door hoge energieprijzen.” Ondernemers kunnen aanvragen indienen van 1 augustus tot en met 1 september.