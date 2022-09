PERSONALIA | NOAB-directeur met pensioen

NOAB-directeur Ed de Vlam gaat per 1 november met pensioen. Hij stond 33 jaar geleden aan de basis van de NVAK, voorganger van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

De Vlam was op 1 maart 1989 de eerste en enige medewerker bij het Nederlandse Verbond van Administratiekantoren (NVAK). Vijf jaar later trad hij aan als directeur van NOAB, ontstaan uit een fusie van NVAK met twee andere verenigingen in de branche. ‘Van de 10.000 mensen die werkzaam zijn als administratie- belastingdeskundige, is de helft weinig serieus te nemen’, stelde De Vlam bij de oprichting van NOAB. Hij wilde met de nieuwe vereniging orde brengen in een sterk verdeelde administratieve branche. ‘En dat gebeurde. Onder leiding van Ed groeide NOAB uit tot een volwaardige gesprekspartner voor de overheid, financiële instellingen en andere stakeholders, gewapend met een sterk kwaliteitskeurmerk dat de norm werd in de branche’, aldus de orde. ‘Hij drukte zijn onmiskenbare stempel op de ontwikkeling van de vereniging, zowel beleidsmatig als operationeel. En bleef daarbij altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.’

De NOAB telt inmiddels bijna 1.100 aangesloten kantoren. Met het vertrek van De Vlam krijgt de organisatie een eenkoppige directie: per 1 november zet Michel Hamer de dagelijkse leiding van de organisatie zelfstandig voort.