DNB: financiële sector op de proef gesteld, maar weerbaarheid voldoende

De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn het afgelopen half jaar toegenomen. Tegelijkertijd is duidelijk dat Nederlandse financiële instellingen er goed voorstaan en gezonde buffers hebben. Dat komt naar voren uit een analyse van de financiële stabiliteit van de sector door De Nederlandsche Bank (DNB).

De hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie zorgen samen voor een ongekende situatie. Daarnaast blijft de inflatie mogelijk langer hoog dan waar financiële markten en economische ramingen nu rekening mee houden. Dat alles samen zorgt ervoor dat de financiële sector de komende periode flink op de proef wordt gesteld.

Kwetsbaarheden

In de DNB-analyse worden de stabiliteitsrisico’s voor de financiële sector beschreven. Duidelijk is dat die ten opzichte van de vorige rapportage van eind mei verder zijn toegenomen. Kwetsbaarheden die zich in een lange periode van lage rentes hebben opgebouwd, komen nu aan de oppervlakte. Huishoudens, bedrijven en overheden met hoge schulden kunnen bij verder stijgende rentes en achterblijvende inkomensgroei in de problemen komen. Daarnaast kan een plotse verandering in de marktverwachtingen leiden tot schoksgewijze correcties op financiële markten.

Toenemende verliezen banken

Banken kunnen profiteren van hogere rentes, maar moeten ook rekening houden met toenemende verliezen op uitstaande leningen, bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijfssectoren. De stijgende hypotheekrente en de verslechterde economische vooruitzichten vergroten de kans op een prijscorrectie op de oververhitte woningmarkt.

Het is daarom van belang dat het kapitaalniveau van banken op peil blijft, meldt DNB. Banken dienen hun buffers boven de wettelijke vereisten zoveel mogelijk in stand te houden en moeten terughoudend zijn met de uitkering van dividend en met de inkoop van eigen aandelen. Daarnaast geldt voor banken sinds begin dit jaar een ondergrens voor de risicoweging van hypotheken op hun balans. Vanwege de aanhoudende systeemrisico’s op de woningmarkt heeft DNB besloten die ondergrens met twee jaar te verlengen, tot 1 december 2024.

Stresstest laat weerbare financiële sector zien

Tegenover de toegenomen risico’s staat een sterke uitgangspositie van de Nederlandse financiële sector. Mede door de ruime steunmaatregelen van de overheid en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn financiële instellingen goed door de coronacrisis gekomen. De kapitaalpositie van banken, de solvabiliteit van verzekeraars en de dekkingsgraad van pensioenfondsen is stabiel gebleven of in de afgelopen maanden zelfs verbeterd. Ook een stresstest in de DNB-rapportage, waarbij wordt uitgegaan van aanhoudend hoge inflatie en een verdere stijging van de rente, toont de weerbaarheid van de bankensector.

Meer informatie:

Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank.

Bron: DNB