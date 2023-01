Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

Een 53-jarige belastingambtenaar die informatie uit de systemen van de Belastingdienst lekte en 920.000 euro cash thuis bleek te hebben liggen is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat is een aanzienlijk mildere veroordeling dan wat het Openbaar Ministerie had geëist, namelijk twee jaar celstraf. De rechtbank vindt het tenlastegelegde witwassen niet bewezen.

Fraudecontroleur MKB

De verdachte werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst, waar hij nota bene MKB-bedrijven controleerde op fraude. Medio 2020 had hij zich ziek gemeld. In februari 2022 begon de Rijkrecherche een onderzoek, nadat in versleutelde berichten van telecomdienst Sky drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken en wie de gezinsleden zijn.

‘Geen idee hoe geld daar komt’

Het vermoeden bestaat dat die gegevens onder anderen bij criminelen terechtkwamen, die daar flink voor betaalden. In de woning van de ambtenaar werd 920.000 euro cash aangetroffen achter plinten van keukenkastjes, bleek begin dit jaar tijdens de zitting. De medewerker van de Belastingdienst verklaarde zelf onder meer dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag, en zegt dat hij geen idee heeft hoe het geld daar terecht is gekomen. Het OM wees er echter op dat volgens vaste rechtspraak de eigenaar of bewoner geacht wordt te weten wat er in zijn huis ligt, tenzij hij een aannemelijke verklaring voor het tegendeel geeft. Volgens justitie had de verdachte dat niet gedaan, en kan het niet anders dan dat het geld een criminele herkomst heeft. Niemand heeft het geld opgeëist.

Oordeel rechtbank: geen witwassen

De rechtbank vindt het tenlastegelegde witwassen niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

Door de omstandigheden waaronder het geld is aangetroffen en de hoogte van het bedrag vindt de rechtbank dat er een zeer ernstig vermoeden is dat het geld van misdrijf afkomstig is. In de woning is een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen, € 920.000,-. Dit bedrag bestaat uit door elastiek gebundelde bankbiljetten in coupures van 200 euro, 100 euro en 50 euro, verdeeld over vijf geldkistjes. De geldkistjes waren verdeeld over drie tassen die zijn aangetroffen achter de plinten van de keukenkastjes in de woning van verdachte.

De rechtbank stelt vast dat het geld in de keuken achter de plinten verstopt lag en derhalve aan het zicht was onttrokken. Deze zaak is daarmee anders dan de door de officier van justitie aangehaalde uitspraken waarin het gaat om voorwerpen die zijn aangetroffen in kasten en waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat een bewoner geacht wordt te weten wat zich in die woning bevindt. Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat het geld daar lag. Uit het dossier blijkt dat ook anderen de beschikking hadden over een sleutel van de woning van verdachte. Het dossier bevat geen bewijs dat verdachte wel wetenschap had van het geld in zijn woning .

Computervredebreuk

Wel kan computervredebreuk naar het oordeel van de rechtbank worden bewezen: ‘Ondanks zijn strikte geheimhoudingsplicht is hij gericht gaan zoeken in de hem uit hoofde van zijn functie ter beschikking staande en voor hem toegankelijke systemen van de Belastingdienst, oordeelt de rechtbank. De door hem geraadpleegde informatie heeft hij voor zichzelf gebruikt en met anderen gedeeld. Het gaat om een groot aantal bevragingen over een langere periode. Een klein aantal bevragingen had betrekking op de privékring van verdachte, maar het overgrote deel van de bevragingen zijn gedaan voor mensen die contact zochten met verdachte of met hem in contact werden gebracht. Daarbij is ook door verdachte bevraagde informatie terechtgekomen bij personen die diep in het criminele milieu zitten. De systemen van de Belastingdienst geven toegang tot informatie over het leven van miljoenen Nederlanders. De overheid en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een belastingambtenaar daar integer en uiterst zorgvuldig mee om gaat. Verdachte heeft dit vertrouwen ernstig geschaad en daarmee ook het vertrouwen in de Belastingdienst. De rechtbank rekent verdachte dit zeer aan.’

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:144