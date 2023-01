Een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen en mogelijkheden voor je onderneming! Goed om daarom eens kritisch naar een aantal zaken te kijken. Wat zijn onderwerpen om je op voor te bereiden of aan te denken? In dit artikel vind je tips om van 2023 een succesvol jaar te maken.

1. Nieuwe wetten en regels 2023 checken

Vanaf 1 januari 2023 krijg je weer te maken met nieuwe wetten en regels. Zo wordt de ‘jubelton’ afgebouwd en worden de middelingsregeling en urennorm bij Kinderopvangtoeslag afgeschaft. Bekijk hier de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2023.

2. Geen data missen met de Fiscale kalender 2023

Voorbeelden. Geen belangrijke data over het hoofd zien? We hebben alle ‘verplichte momenten’ en andere handige data voor komend jaar vast voor je op een rij gezet in de handige Fiscale kalender 2023.

3. Je boekhouding op orde maken

Ben je te veel tijd kwijt met je administratie of heb je eigenlijk niet voldoende inzicht in je financiële resultaten? Dan kun je met goede boekhoudsoftware je leven in 2023 wat makkelijker maken. Bijvoorbeeld door beter inzicht in de cijfers van je bedrijf.

4. Je bedrijf verduurzamen

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om een aantal maatregelen te nemen en je te houden aan regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Zo moet je kantoor vanaf 2023 officieel energielabel C hebben. De overheid stimuleert bedrijven die zich inzetten voor verduurzaming door middel van diverse subsidies. Dit zijn 5 subsidies waar je mogelijk gebruik van kunt maken.

5 Rapporteren over duurzaamheid

Welke impact heeft jouw onderneming op de wereld? Vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag laat je zien wat je doet op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent de CSRD voor jouw onderneming en hoe bereid je je voor op deze nieuwe regelgeving?

6. Je online veiligheid checken

Hoe zit het met de online veiligheid van je bedrijf? Cybercriminelen liggen altijd op de loer. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat één op de tien ondernemers te maken krijgt met een cyberincident. Hoe voorkom je dat je wordt gehacked of te maken krijgt met een cyberaanval? Bekijk wat je kunt doen om je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, een datalek te voorkomen en hoe te handelen bij een datalek.

7. Efficiënter werken

Je facturen eenvoudig inlezen, autoriseren en verwerken? Bespaar veel tijd met software waarmee je facturen automatisch kunt verwerken. Facturen, bonnetjes en andere documenten scan je eenvoudig in met de Basecone app. Facturen worden automatisch herkend en Basecone doet direct een zo volledig mogelijk boekingsvoorstel. Goedgekeurd? Dan kun je ze controleren en automatisch boeken in de met Basecone gekoppelde boekhoudpakketten.

Download Fiscale Jaarkalender NL 2023

Als accountant leef je van deadline naar deadline. Met onze Fiscale Jaarkalender 2023 bewaar je het overzicht van btw deadlines, heffingen en toeslagen. Dat geeft rust in de drukste piekperiodes!