Het functiegemak van de INT bij adviezen over en aangiften van erf-en schenkbelasting.

Met de Integrale Nalatenschap Tool (INT) kunt u als professional profiteren van deze trend. In een vorige sessie hebben wij al een aantal artikelen geschreven in deze blog, om te illustreren hoe de INT het u makkelijker maakt bij het vaststellen van diverse waarden. Dit is het 4de artikel van een nieuwe reeks.

Kleinkindlegaten

Alles wat legitiem erfbelasting bespaart is welkom, alleen het heeft altijd wel consequenties. Met een kleinkindlegaat wordt een geldbedrag (vaak de maximale vrijstelling op het moment van overlijden, (2025: 25k)) in een testament vastgelegd om aan een kleinkind te schenken.

Deze krijgt dan het bedrag rechtstreeks en niet meer via de ouder(s) waardoor de laatste per saldo minder erfbelasting verschuldigd zijn. Wel kan het bedrag als vermogen terugkomen bij het kleinkind waar eventueel IB (box 3) verschuldigd is. Als het kleinkind nog te jong is, komt er een administratieve taak bij om het bedrag te beheren door bijv. de ouders. En als laatste kan het ten laste worden gebracht van de ouder waardoor het erfdeel voor deze ouder/erfgenaam kleiner wordt dan voor de andere erfgenamen/ erfdelen. (zie ook afbeelding 1)

Het kleinkindlegaat kan ook worden meegenomen bij het vergelijken van een aantal testamentsvormen inclusief de mogelijkheid het tijdstip van uitkeren flexibel te houden (1ste of 2de ronde) naast het terugkomen in de te betalen erfbelasting (zie ook afbeelding 2).

Legitieme portie

Legitieme porties komen steeds vaker voor en er zijn zelfs services waar men alle zaken omtrent het afwikkelen van een legitieme portie aan kan uitbesteden.

De legitieme portie is het minimale deel van de erfenis waarop bepaalde erfgenamen, ook als ze in een testament zijn onterfd, recht hebben. Deze bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel. Bijvoorbeeld: als er alleen nog twee kinderen zijn bij een erfenis, is het wettelijke erfdeel 50% per kind, en de legitieme portie is dus 25% per kind van de nalatenschap. De legitieme portie wordt omgezet in een geldbedrag en daarom kan het bepalen van die waarde veel tijd en taxatie problemen opleveren.

Als vertrekpunt geldt de waarde van de nalatenschap op het moment van overlijden maar soms moeten ook giften die de overledene in de vijf jaar voor overlijden deed hierin worden meegenomen (zie afbeelding 3). Als de schenking binnen de familie band is gebeurd , moet de waarde hiervan zelfs over een langere periode worden meegenomen. Het is voor diegene met een legitieme portie (de onterfde of een erfgenaam die zijn deel heeft geweigerd!) vooral financieel interessant als de waarde die in een “normale” situatie niet in de erfenis zit er nu wel bij opgeteld moet gaan worden (de fictieve verkrijging) om de helft van het verloren gegane erfdeel te compenseren. Ook spelen andere factoren een rol zoals o.a. datum van opeisbaarheid en de verschillende termijnen waarin aanspraak gemaakt kan worden.

De legitieme portie heeft vaak grote impact op de nalatenschap aangezien het recht van de legitieme portie voorrang heeft op de andere erfdelen met mogelijk zelfs het herverdelen van erfdelen en legaten om te kunnen voldoen aan de claim (zie afbeelding 4 ). In uitzonderlijke gevallen gaat het nog een stap verder en kan zelfs een gedane schenking teruggedraaid worden. De berekeningen van de waarde van de legitieme portie is complex en de professional moet de betrokkenen hierover adviseren. De INT helpt bij het overzichtelijk maken en het doen van de verschillende berekeningen.

Vereffening gedane schenkingen e.a

Ook een “tot inkeer gekomen” erflater kan zijn destijds “ongebalanceerde” schenkingen aan bijv. zijn kinderen via het testament weer rechttrekken zodat deze erfgenamen alsnog allen per saldo een gelijk deel hebben gekregen tijdens en na zijn leven. Een voorbeeld is dat de erflater een erfenis heeft achter gelaten van €500.000. Tijdens zijn leven heeft hij om moverende redenen zijn zonen alleen en ander bedrag aan schenkingen gegeven hetgeen hij graag wil rechtzetten na zijn overlijden. De INT kan zowel via de schenkingen “niet vrij van inbreng” als via extra legaten ten voordele van de destijds “benadeelde” aan de slag (zie afbeelding 5). De “niet vrij van inbreng” gedane schenking moet notarieel wel zijn vastgelegd en kan bij de desbetreffende erfgenaam eenvoudig worden getoond. Dit verschijnt in de INT dan in een aparte rubriek in het detail-overzicht van de latente erfbelasting (zie afbeelding 6).

