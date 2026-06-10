Het herbeleggen van de Herinvesteringsreserve (HIR) in een vastgoedbeleggingsfonds?

De Herinvesteringsreserve (HIR) biedt de mogelijkheid om de belastingheffing op een boekwinst op vastgoed door te schuiven. Een belangrijke voorwaarde is de herbelegging van die boekwinst in vastgoed. Echter, niet iedere ondernemer heeft de behoefte om opnieuw in een pand te investeren. Kan jouw klant ook in een vastgoedbeleggingsfonds herbeleggen?

Veel ondernemers benutten de HIR om de belastingheffing op de boekwinst bij de verkoop van vastgoed uit te stellen. Aan de toepassing van de HIR zijn echter verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet o.a.:

een herinvesteringsvoornemen bestaan;

de reserve in beginsel binnen drie jaar worden aangewend;

sprake zijn van de vervreemding van een bedrijfsmiddel;

het vervangende bedrijfsmiddel voldoen aan de voor de HIR geldende functie-eisen.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de gerealiseerde boekwinst geheel worden toegevoegd aan de HIR en worden herbelegd. Het is overigens ook mogelijk om slechts een deel van de boekwinst te herinvesteren en over het resterende deel direct fiscaal af te rekenen.

De HIR kan daarmee een aantrekkelijk instrument zijn om belastingheffing uit te stellen. Toch heeft niet iedere ondernemer de wens om opnieuw rechtstreeks in vastgoed te investeren. Dat geldt met name voor ondernemers die hun onderneming inclusief bedrijfspand hebben verkocht. In die situatie ontbreekt vaak de bedrijfsmatige noodzaak om een nieuw pand aan te schaffen, waardoor een nieuwe aankoop veelal het karakter krijgt van een belegging.

Een directe vastgoedbelegging brengt bovendien diverse verantwoordelijkheden met zich mee, zoals financiering, beheer, onderhoud en administratie. Daarnaast vraagt de selectie van een geschikt object om specifieke vastgoedkennis. Daarbij is een belegger vaak afhankelijk van één of enkele huurders, waardoor leegstand of betalingsproblemen direct invloed kunnen hebben op het rendement

Ondernemers die niet opnieuw zelf een pand willen aankopen, hoeven de HIR niet per definitie onbenut te laten. In bepaalde gevallen kan een investering in een vastgoedbeleggingsfonds een alternatief bieden. Daarbij geldt wel dat niet ieder fonds geschikt is voor de aanwending van een HIR. De fiscale kwalificatie van het fonds en de onderliggende vastgoedinvesteringen zijn daarbij bepalend. Een goede analyse vooraf is daarom onmisbaar.

Voor ondernemers die de HIR willen aanwenden, maar niet opnieuw rechtstreeks in vastgoed willen investeren, kan het SynVest Dutch RealEstate Fund een interessant alternatief zijn. Via dit fonds wordt ontzorgd belegd in een omvangrijke en geografisch gespreide portefeuille van Nederlands commercieel vastgoed. Door spreiding over verschillende type objecten, locaties en huurders wordt het concentratierisico van een individuele vastgoedbelegging beperkt.

Het beheer van de vastgoedportefeuille wordt verzorgd door professionals, waardoor jouw klant niet zelf verantwoordelijk is voor zaken als verhuur, onderhoud en administratief beheer. Daarnaast ontvangen deelnemers een maandelijkse rendementsuitkering en kunnen zij de ontwikkeling van hun belegging volgen via een beveiligde online omgeving.

Tijdens een webinar op 18 juni 2026 om 12.00 uur zal Jurgen Mensink, New Business Manager bij SynVest, nader ingaan op de mogelijkheden van beleggen via een vastgoedfonds als alternatief voor een directe vastgoedinvestering. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt, de beleggingsstrategie van het fonds en relevante aandachtspunten adviseurs van ondernemers. Aanmelden kan via: Deze link