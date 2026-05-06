Speech to text in compliance software: zo besparen accountants twintig minuten per dossier

Met de introductie van speech to text in Compliance Manager zet Hyarchis, onderdeel van Blinqx Accountancy & Tax, een concrete stap naar minder administratie voor accountants. Je spreekt, de software structureert. Geen handmatig invoeren meer.

“Wij zien dat accountants nog veel tijd besteden aan het handmatig invoeren van gegevens,” zegt Michel Jongboer, CEO van Hyarchis. “Met de introductie van speech-to-text binnen Compliance Manager zetten we een nieuwe stap: minder typen en meer praten. Daarmee verlagen we de administratieve last en verhogen we de kwaliteit van vastgelegde informatie.”

De functionaliteit zet gesproken input direct om in gestructureerde data. Dat is direct toepasbaar bij het in kaart brengen van bedrijfsstructuren van nieuwe klanten — een essentieel onderdeel van KYC- en complianceprocessen.

Uit interne analyses blijkt dat een assistent-accountant gemiddeld 20 minuten per dossier kwijt is aan deze werkzaamheden. Bij een gemiddeld uurtarief van € 60 betekent dat een potentiële besparing van circa € 20 per dossier.

Technologie die faciliteert, niet belemmert

“Accountants willen zich meer richten op advisering en minder op administratieve handelingen,” aldus Jongboer. “Technologie moet daarin faciliteren, niet belemmeren.”

Hyarchis heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als innovatieve speler binnen KYC-software voor de accountancysector. De speech to text functionaliteit in Compliance Manager is de logische volgende stap in die ontwikkeling — en sluit aan op de bredere visie van Blinqx op digitalisering in de accountancy.

Gratis uitproberen tot 1 september 2026

Zowel bestaande als nieuwe gebruikers kunnen de speech to text functionaliteit kosteloos testen tot 1 september 2026. “We willen dat kantoren zelf ervaren wat het betekent voor hun dagelijkse praktijk,” zegt Jongboer.

Wat staat er nog aan te komen?

De speech to text introductie is de eerste stap in een bredere AI-roadmap. In het najaar van 2026 kondigt Hyarchis aanvullende innovaties aan binnen de Compliance Manager, met verdere automatisering als rode draad. Details over functionaliteiten en prijsstelling volgen later dit jaar.

Over Hyarchis

Hyarchis is onderdeel van Blinqx Accountancy & Tax en ontwikkelt KYC- en compliancesoftware voor de accountancysector. De Compliance Manager ondersteunt kantoren bij cliëntacceptatie, monitoring en dossiervorming — en wordt continu doorontwikkeld op het snijvlak van compliance en AI.