Welke ontwikkelingen in het financieringslandschap zijn van belang voor de accountant?

Het begon als een zoektocht naar duidelijkheid. Een werkgroep vanuit EZ, DNB, NVB, het Comité voor Ondernemerschap en Stichting MKB Financiering besloot in 2023 dat het tijd werd voor een scherper beeld van de werkelijkheid: hoe wordt het Nederlandse mkb nu écht gefinancierd?

De cijfers die we dachten te kennen, waren gefragmenteerd, versnipperd, gebaseerd op uiteenlopende definities en vaak onvergelijkbaar.

De eerste Uitvraag mkb-financiering, een pilot over Q3 en Q4 van 2024, levert voor het eerst een samenhangend totaalbeeld. En dat beeld is relevanter voor accountants dan het op het eerste gezicht lijkt. Want wie het mkb adviseert, adviseert in feite óók over financierbaarheid, investeringskracht, risico’s en continuïteit.

En precies daar verandert het speelveld nu snel.

1. De stille verschuiving: het mkb financiert anders dan we denken

De belangrijkste conclusie is eigenlijk heel eenvoudig: het overgrote deel van de mkb-financiering komt nog steeds van banken — maar de dynamiek daaronder verschuift snel. Eind 2024 staat er ruim €122 miljard aan mkb-financiering uit. Daarvan ongeveer €110 miljard bij banken en €11 miljard bij niet-bancaire financiers. Maar dat is niet het hele verhaal. Als we inzoomen, zien we een interessant patroon:

In financieringen onder €50.000 zijn niet-bancaire financiers goed voor 33–39% van de markt.

Zij spelen dus een belangrijke rol voor kleine kredieten, juist waar ondernemers vaak het meest wendbaar moeten zijn.

Banken domineren logischerwijs bij financieringen boven €1 miljoen.

Daarmee ontstaat een tweedeling in de markt: banken voor groot, niet-banken voor klein. En tussen beide segmenten groeit een zone waarin ondernemers steeds vaker alternatieve financieringsvormen combineren. Voor accountants betekent dit: het financieringsgesprek is niet langer synoniem aan een bankgesprek.

2. De financieringsmix wordt breder — en complexer

De pilot brengt de financieringsvormen mooi in kaart: leasing, factoring, rekeningen-courant, crowdfunding en reguliere kredietverlening. Dat laatste is met afstand het grootst, maar de alternatieven zijn inmiddels structureel geworden.

Zo ziet de verdeling eruit:

Leasing: €13,2 miljard

Factoring: €2,7 miljard

Crowdfunding/lending: €2,2 miljard

Rekeningen-courant: €8,4 miljard

Reguliere kredietverlening: €95,4 miljard

Leasing en factoring worden veel aangeboden via bancaire dochters, terwijl crowdfunding en direct lending vooral door niet-bancaire spelers worden ingezet.

Dat is precies het speelveld waar de mkb-accountant zich moet begeven. Niet om alle opties zelf te regelen, maar om ondernemers te helpen de juiste vragen te stellen:

Is leasing hier verstandiger dan een lening?

Hoe verhoudt factoring zich tot het werkkapitaalmodel?

Wat is de impact van hogere rentekosten op de DSCR?

Past crowdfunding in de kapitaalstructuur van deze onderneming?

Financiering wordt modulair. Dat vraagt van accountants dat ze het financiële dashboard van de ondernemer beter kunnen “lezen”.

3. De paradox van het kleine krediet

Een opvallende bevinding uit de pilot: de helft van alle contracten in Nederland is kleiner dan €25.000, maar die vertegenwoordigen slechts €2,1 miljard aan waarde. Bij financieringen boven €1 miljoen zien we het omgekeerde: weinig contracten, maar samen goed voor meer dan €60 miljard.

Voor accountants is dit interessant, want de kleinste kredieten lijken misschien onbelangrijk, maar in de praktijk zijn het juist deze financieringen die:

groeiplannen mogelijk maken,

liquiditeitstekorten tijdelijk oplossen,

investeringen in digitalisering aanjagen,

en het vertrouwen van financiers richting ondernemers weerspiegelen.

Het segment tot €50.000 functioneert dus als smeerolie voor het mkb. En precies daar zijn de meeste fricties zichtbaar.

4. Sectoren die de financieringsmotor laten draaien

Drie sectoren springen eruit:

Agrarisch Onroerend goed Groot- en detailhandel

Meer dan de helft van de financiering gaat naar deze drie clusters. Bij agrarisch zien we bijna uitsluitend bancaire financiering; alternatieven spelen hier nauwelijks een rol. Dit sluit aan bij wat accountants dagelijks zien: het mkb is geen homogene groep maar een palet van sectoren met elk hun eigen financieringscultuur. De pilot geeft accountants daarmee een ankerpunt: vergelijking.

Hoe staat mijn klant ten opzichte van het sectorgemiddelde? Is de financieringsmix afwijkend? Is de contractomvang logisch gegeven de bedrijfstak?

5. Het ritme van nieuwe kredieten: vraag en aanbod blijven in evenwicht

In Q4 van 2024 is voor €7,5 miljard aan nieuwe financiering verstrekt. Opmerkelijk genoeg bleef de totale uitstaande financiering vrijwel gelijk, omdat aflossingen en nieuwe leningen elkaar in evenwicht hielden. Dit zegt iets over het economische sentiment: de markt beweegt, maar voorzichtig. Voor accountants betekent dit: het financieringsgesprek wordt minder vanzelfsprekend en meer strategisch.

Ondernemers moeten hun verhaal beter voorbereiden, financiers wegen risico’s strakker af en accountants krijgen een cruciale rol in het verbeteren van dat fundament: cijfers, liquiditeitsprojecties, scenario’s, zekerheden, ratio’s.

6. Wat de pilot ons leert over de toekomst van mkb-financiering

De evaluatie uit het rapport noemt een aantal punten die rechtstreeks relevant zijn voor de adviespraktijk:

a. Informatie over renteklassen ontbreekt — maar is cruciaal

De behoefte aan inzicht in werkelijke financieringskosten is groot. Niet alleen voor beleidsmakers, maar zeker ook voor accountants die willen benchmarken en beoordelen of de kosten passen bij de businesscase.

b. De vraag-aanbod verhouding blijft nog onduidelijk

Hoeveel ondernemers worden afgewezen? Hoeveel vragen er überhaupt financiering aan? Ook accountants zien dat financiering vaak niet het echte probleem is — maar de kwaliteit van het plan wel.

c. Contractniveau versus klantniveau

Deze pilot telt contracten, niet klanten. Dat geeft andere inzichten. Bijvoorbeeld: een ondernemer met 6 kleine leasecontracten ziet er anders uit dan een ondernemer met één grote financiering.

d. Niet-bancaire markt nog onvoldoende in beeld

Voor accountants die met fintech-alternatieven werken, is dit herkenbaar: de markt is divers, versnipperd en minder transparant.

7. Wat betekent dit alles voor accountants in het mkb?

1. Je wordt steeds meer financieel regisseur

De vraag van ondernemers beweegt mee met de markt: welke financiering past nu het beste bij mijn strategie? De accountant wordt steeds meer degene die:

het speelveld duidt,

scenario’s doorrekent,

alternatieven tegen elkaar afweegt,

en de financieringsstrategie mee vormgeeft.

2. Het mkb heeft behoefte aan context

De pilot geeft een eerste stap naar landelijke benchmarks. Daarmee kun je ondernemers helpen hun positie beter te begrijpen.

3. Financierbaarheid is een randvoorwaarde voor continuïteit

Veel mkb-ondernemingen opereren met beperkte buffers en grote afhankelijkheid van krediet. De cijfers maken opnieuw duidelijk hoe belangrijk goed cashflow- en risicomanagement zijn.

4. Alternatieve financiering wordt mainstream

Niet meer “laatste redmiddel”, maar een regulier onderdeel van de kapitaalstructuur. Accountants moeten weten hoe deze producten werken – en welke valkuilen eraan kleven.

5. De rol van accountants in beleidsvorming groeit

De sector wordt structureel gemonitord. In 2026 volgt een nieuwe uitvraag, mogelijk zelfs een wettelijke basis. Accountants die hun inzichten delen, beïnvloeden het gesprek over mkb-financiering.

8. Conclusie: de uitvraag is meer dan statistiek — het is een spiegel

Het rapport laat vooral zien hoe divers, dynamisch en onvolledig ons beeld van het financieringslandschap was. De pilot brengt daar verandering in.

Voor accountants in het mkb is dit geen abstracte exercitie. Het raakt direct aan de praktijk:

hoe adviseer je ondernemers?

hoe beoordeel je financieringsstructuren?

hoe begeleid je investeringsbeslissingen?

en hoe zorg je dat een onderneming toekomstbestendig wordt?

Het nieuwe financieringslandschap vraagt om een accountant die niet alleen de cijfers kent, maar ook de weg. De Uitvraag mkb-financiering helpt om die weg scherper te zien — en daarmee ondernemers beter te begeleiden op hun route naar groei en continuïteit.

Jan Wietsma, partner en oprichter MKB-kredietcoach.