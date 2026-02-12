Complimenten geven aan medewerkers: dit kan het opleveren  

Een compliment is altijd leuk om te krijgen. Maar het géven van complimenten is ook waardevol. En het heeft voordelen op de werkvloer. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas uit waarom én krijg je inspiratie om zelf creatieve complimenten uit te delen.

Complimenten zorgen voor meer werkplezier

Wist je dat complimenten kunnen zorgen voor meer werkplezier? En meer werkplezier kan dat weer bijdragen aan minder verzuim. Daarnaast kan het zorgen voor een betere samenwerking en betere prestaties (KvK, 2022). Ook laat onderzoek zien dat waardering door de manager voor medewerkers zwaarder weegt dan een hoger salaris (McKinsey, 2009).



Maar een goed compliment geven is lastiger dan gedacht

Een compliment maken, het klinkt simpel. Maar wil je een compliment geven dat wérkt, dan moet het voldoen aan een aantal eisen:

Geef alleen een compliment als je het echt meent;

Maak het compliment op een manier die bij je past, zodat het geloofwaardig is;

Complimenteer een specifiek persoon en niet het hele team;

Zorg voor een persoonlijk compliment en wees daarbij concreet;

Maak regelmatig een complimentje.



Voorbeeld van een goed compliment

Je kunt een compliment geven als iemand een goede prestatie heeft geleverd of ergens zijn/haar best voor heeft gedaan. Heeft een medewerker bijvoorbeeld net met goed resultaat een belangrijke opdracht bij een klant afgerond? Dan kan een compliment zijn: ‘Top wat je hebt gedaan bij deze klant! Fijn hoe je nauwkering werkt en zaken duidelijk hebt uitgelegd.’



Inspiratie nodig? Sazas geeft 5 ideeën

Een compliment maken kan op elk moment. Daarnaast kan het leuk zijn om een compliment te geven op Nationale Complimentendag of met Kerst. Kun je daarbij wat inspiratie gebruiken? Bekijk het document bij dit artikel. Daarin vind je inspiratie voor 5 creatieve complimenten.



Samen verzuim voorkomen en verminderen

