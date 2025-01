SBR Nexus neemt ESG-dataproject voor banken over

In 2023 is de NVB met acht banken en Deloitte het ESG Data-project gestart om aan de groeiende vraag naar transparantie en verantwoording over duurzaamheidsactiviteiten te voldoen. In het project is in samenwerking met zo’n 80 bankmedewerkers en Deloitte een dataschema gerealiseerd, waarin uniforme definities en rekenmethoden als standaarden zijn vastgelegd voor klimaateisen binnen de CSRD, uitgewerkt naar in eerste instantie drie sectoren.

Het doel is te voorkomen dat iedere bank het eigen wiel uitvindt, onvergelijkbare rapportages ontstaan, klanten worden overvraagd en onvoldoende voortgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. “De NVB en deelnemende banken willen dit initiatief graag bestendigen in een professionele uitvoeringsorganisatie. Met SBR Nexus is een geschikte partner gevonden om met ingang van 1 januari 2025 de ESG Data-activiteiten over te nemen.” SBR Nexus is als interbancaire organisatie de aangewezen partij om het initiatief over te nemen, aldus de NVB.