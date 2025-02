‘Brussel wil ESG-regels voor bedrijven flink afzwakken’

De veranderingen variëren van het beperken van verplichtingen voor bedrijven om mogelijke overtredingen in toeleveringsketens te monitoren tot het verlagen van potentiële boetes. Deze stap volgt op intense politieke druk om de wetgeving in te perken die oorspronkelijk was bedoeld om de juridische aansprakelijkheid van bedrijven te vergroten. Met de regels zouden bedrijven meer worden gedwongen om milieuproblemen en vormen van uitbuiting bij toeleveranciers aan te pakken.

Bedrijven in de EU hebben gewaarschuwd dat de regels het moeilijker maken om te concurreren met de Verenigde Staten en Azië. In Frankrijk drong de overheid er onlangs zelfs op aan dat Brussel daarom “een massale regelgevingspauze” zou instellen.

Een woordvoerder van de commissie weigerde tegen Bloomberg commentaar te geven. Wanneer het voorstel naar buiten komt, zal dit waarschijnlijk boze reacties veroorzaken bij maatschappelijke organisaties die hadden gelobbyd om het ESG-beleid niet te veranderen.

Voor accountants en financiële professionals is deze mogelijke versoepeling van de ESG-regelgeving van groot belang. Het kan leiden tot veranderingen in de rapportageverplichtingen en compliance-eisen voor bedrijven. Accountants zullen mogelijk hun advies en diensten moeten aanpassen om bedrijven te ondersteunen bij het navigeren door de gewijzigde regelgeving en het waarborgen van naleving.