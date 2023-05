Accountancystudent Sylvan Wiersma wint de Ploegman Award 2023

In een afgeladen Leeuwarder stadsschouwburg heeft Sylvan Wiersma de tweede editie van de Ploegman Award gewonnen. Het thema tijdens de awardshow was accountancy in relatie tot ‘artificial intelligence’ (AI).

De Ploegman Award wordt georganiseerd door hogeschool NHL Stenden in samenwerking met meerdere partners. Er waren drie kanshebbers: Bente Voogd, Anna Kroodsma en Sylvan Wiersma. De finalisten moesten een pitch houden op het podium, waarna het publiek van meer dan vierhonderd bezoekers door middel van stemmen de winnaar aanwees.

Na een spannende ontknoping mocht Sylvan Wiersma afgelopen vrijdag de bokaal in de lucht hijsen. “Om te spreken voor zoveel mensen is heel vet, maar ook heel spannend”, zei de winnaar. “Ik had in eerste instantie niet gelijk verwacht dat ik zou winnen, maar ik ben er heel blij mee. Bijzonder ook, omdat mijn familie en vrienden trots op mij zijn en dit succes met mij mogen beleven. Maar zeker ook blij dat ik op deze manier verbonden mag zijn aan Eenje Ploegman.”

Eenje Ploegman

De Ploegman Award is vernoemd naar Eenje Ploegman. Zij was verbonden aan de opleiding Accountancy en overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. ‘Ze had een grote passie voor accountancy en haar betrokkenheid bij studenten was groot’, licht de hogeschool toe. ‘Ze wilde het verschil maken en is daarom veel bezig geweest met het optimaliseren van de opleiding. Ploegman zocht de samenwerking met de praktijk en liet communicatie en persoonlijk leiderschap een veel grotere rol spelen. Daar waar zij voor stond, leeft nu voort in de Ploegman Award. Haar familie heeft besloten om jaarlijks minimaal 1.000 euro ter beschikking te stellen aan een succesvolle accountancystudent.’