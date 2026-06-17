UWV neemt Schakeltraject Accountancy van Fontys op in aanbod

UWV heeft het Schakeltraject Accountancy en Controlling van Fontys opgenomen in zijn opleidingsaanbod voor werkzoekenden. Daarmee wordt een nieuwe doelgroep in aanraking gebracht met een traject dat moet helpen het groeiende tekort aan accountants terug te dringen.

De accountancysector kampt al langer met personeelstekorten en een dalende instroom van studenten. Volgens onderzoek van Tilburg University (november 2025) komt dit niet zozeer door de inhoud van het werk, maar vooral door een negatief imago. In de praktijk blijkt het beroep juist afwisselender en autonomer dan vaak wordt gedacht.

Veel vraag

Volgens Wim Peters van Fontys sluit het nieuwe initiatief goed aan op de arbeidsmarkt. “Er is veel vraag naar goede kandidaten, terwijl het aanbod beperkt is,” stelt hij. Door samen te werken met UWV-kantoren worden werkzoekenden actief benaderd voor het traject.

Het initiatief is opgezet samen met Mark Nouwens, werkgeversadviseur bij UWV: “Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt wanneer het gaat om financieel administratieve beroepen. Juist daarom is een samenwerking met andere partijen steeds belangrijker. Dit initiatief wordt ook onder de aandacht gebracht bij het Werkcentrum waar UWV onderdeel van is.”

Ervaring opdoen

Vanaf september 2026 kunnen deelnemers via het UWV het schakelprogramma volgen. Tegelijk kunnen zij werkervaring opdoen bij een accountantskantoor. Het schakeltraject biedt ook kansen voor een baan als controller in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als financial controller, business controller of projectcontroller. Daarnaast kunnen deelnemers ervoor kiezen om verder te studeren. Ongeveer 15 procent van de werkzoekenden heeft een hbo- of wo-diploma, maar niet in een financiële richting. Volgens Peters is dit een kansrijke groep.

Informatie

Met de opname van het traject in het UWV-aanbod hopen Fontys en de sector niet alleen meer instroom te creëren, maar ook het verouderde beeld van de accountancy en controlling te doorbreken.

Meer informatie over het Schakeltraject Accountancy en Controlling is hier te vinden.