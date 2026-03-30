NBA wil met diverse partijen werken aan nieuwe geïntegreerde accountantsopleiding

De NBA heeft het programma ‘Geïntegreerde accountantsopleiding’ gelanceerd, gericht op een fundamentele herziening van de accountantsopleiding waarin theorie, praktijkopleiding en werkplekleren structureel worden geïntegreerd.

De beroepsorganisatie wil daar de komende tijd aan gaan werken, in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen, accountantskantoren en studenten. Met als doel een studeerbare en toekomstbestendige opleiding die de ontwikkeling van de ‘lerende professional’ centraal stelt.

Nieuwe eindtermen

De herziening sluit aan op de nieuwe eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), die eind 2026 worden verwacht. Deze eindtermen zijn thematisch ingericht en laten het onderscheid tussen theorie en praktijk los. Voor de MKB-oriëntatie wordt aangesloten bij de levenscyclus van ondernemingen, terwijl voor Assurance de controlecyclus leidend is.

Kern van het programma is het doorbreken van de huidige gefragmenteerde opleidingsstructuur. De NBA zet in op een samenhangend model waarin onderwijs en werkveld gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor inhoud, didactiek en uitvoering. Deze integrale benadering moet niet alleen de kwaliteit van de opleiding verhogen, maar ook bijdragen aan grotere aantrekkelijkheid en instroom in het beroep, tegen de achtergrond van toenemende complexiteit, hogere eisen en snelle technologische ontwikkelingen.

Bestaande initiatieven

Bestaande pilots vormen een belangrijke basis voor het programma. Initiatieven van onder meer Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University, Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam, evenals praktijkinitiatieven zoals bij BDO, tonen aan dat thematisch onderwijs en integratie van praktijkcomponenten haalbaar zijn, maar ook complex in de implementatie. De opgedane inzichten worden benut bij de verdere uitwerking.

NBA

De NBA positioneert zich binnen dit traject als regisseur en facilitator. Een multidisciplinaire kerngroep met vertegenwoordigers uit onderwijs en praktijk zal richting geven aan het ontwerp, ondersteund door stakeholderconsultaties en co-creatiesessies. Dit moet leiden tot concrete keuzes in governance en inrichting van de geïntegreerde opleiding.