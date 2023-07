Feuilleton | Het onderzoek (3): het lijstje

Gijs kijkt naar het lijstje op het scherm van zijn laptop. Is hij nog iemand vergeten? Als het hem lukt om iedereen op zijn lijstje te spreken, dan heeft hij een mooie 360-graden-input voor zijn onderzoek. Natuurlijk wil zijn opdrachtgever dat Gijs kritisch is, graag zelfs. “Maar hou het objectief! Laat mensen uit verschillende invalshoeken aan het woord.” Gijs was het daarmee eens en daarom besteedde hij veel aandacht aan zijn lijstje met betrokkenen die hij wilde interviewen. Hij is bovendien erg nieuwsgierig wat de burger, de consument, het publiek, nu van accountants vinden. Merken zij iets van het werk dat accountants doen?

Natuurlijk staat een interview met toezichthouder AFM op zijn lijstje. En het zou mooi zijn als hij ook met de Belastingdienst zou mogen spreken. Zijn aangiften beter wanneer een accountant er bij betrokken is? Zitten er dan bijvoorbeeld minder fouten in? Andere betrokkenen die hij zou willen spreken, zijn mensen die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars. Maar hij is ook benieuwd hoe de branche- en belangenorganisaties van ondernemers en zzp’ers tegen de accountant aankijken. Gesprekken met medewerkers en eigenaren van accountantskantoren heeft hij ook op het lijstje staan. En natuurlijk, de beroepsorganisatie van accountants mag ook niet ontbreken.

Wat hem bij zijn literatuuronderzoek opviel, was dat de titel accountant weliswaar beschermd is, maar dat er in het dagelijkse spraakverkeer weinig te merken valt van deze titelbescherming. Het woord accountant staat synoniem voor woorden als boekhouder, de man die de aangiften verzorgt, administrateur, belastingadviseur. Om te checken of dat beeld klopt, had hij op een zaterdagmorgen in het winkelcentrum aan willekeurige voorbijgangers gevraagd welke associaties zij hebben bij het woord accountant. Het woord dat het vaakst genoemd werd was ‘saai’.

“Wat ik van een accountant weet? Niet zoveel. Ze doen iets met cijfers. Maar wat precies? Ik zou het niet weten. Het lijkt mij vooral heel erg saai.”

“Accountants? Dat zijn saaie mensen, ik heb een zwager die accountant is en die vind ik heel erg saai. Ik snap niet wat mijn zus in hem ziet. Ik ben altijd snel met hem uitgepraat.”

“Wat ik van accountants vind? Niet zoveel. Ik zou niet weten wat ze doen. Dus heb ik er ook geen mening over.”

“Accountants die doen toch iets met fraude? Moeten ze dat niet bestrijden? Lijkt me trouwens heel erg saai, zo de hele dag in boeken neuzen. Mij niet gezien.”

“Accountant vraag je? Daar zitten heel leuke mensen tussen. Mijn vriend is accountant en hij kan altijd leuke verhalen vertellen over zijn klanten. Anoniem hoor, want hij maakt zich altijd heel erg druk over zijn geheimhoudingsplicht.”

“Ik lees wel eens een stukje van Youp. Die maakt nog wel eens een grap over accountants. Maar ik denk dat dat overdreven is. Ze zullen wel nuttig werk doen, maar wat ze precies doen?”

Toen Gijs de opnames terugluisterde, stelde hij vast dat, als hij meer inhoudelijke antwoorden van burgers wil krijgen, hij andere vragen zou moeten stellen. Maar hij vroeg zich ook iets anders af. Moet een beroep dat zich maatschappelijk relevant vindt niet veel meer energie steken om aan de gewone burger duidelijk te maken wat dat beroep nu precies inhoudt? Want, als het waar is dat de accountant een belangrijke rol speelt in het leven van de burger dan mag daar best wel wat meer over worden verteld. Als hij een hoofdredacteur van een onlineaccountantsplatform mocht geloven, is de accountant degene die er uiteindelijk voor zorgt dat pensioenfondsen, pensioenen kunnen blijven betalen. Dat een concertkaartje dat je koopt, ook werkelijk zijn waarde heeft. Zonder accountants zou je veel minder vertrouwen kunnen ontlenen aan allerlei zakelijke transacties. Gijs vond het nogal een statement, eerst maar eens kijken of dat ook uit zijn onderzoek zou blijken.

Wat hijzelf verwarrend vindt is dat er zoveel verschillende soorten accountants zijn. Je hebt registeraccountants en accountants-administratieconsulten. Maar er zijn ook controle-accountants, externe accountants, accountants in business, interne accountants, mkb-accountants, samenstelaccountants. Wat is het verschil tussen al die soorten accountants? Wie heeft dat bedacht? Wie zijn daarvan allemaal op de hoogte? Hij vermoedt dat het nog heel wat uitzoekwerk zal vragen om daar achter te komen.

Iemand die Gijs ook heel graag wil spreken, is Jan Spijkers, lector accountancy aan een hogeschool in Nederland. Gijs heeft een aantal artikelen van hem gelezen. Het valt hem op dat deze lector regelmatig kritische artikelen schrijft over het accountantsberoep. Gijs vroeg zich af wat die kritische houding betekent voor het lesprogramma en hoe leerlingen daar mee omgaan.

Gijs opent zijn mail en typt een korte mail aan Jan Spijkers.

Geachte heer Spijkers,

Voor het platform “Hoe stroomt het geld in Nederland” voer ik een onderzoek uit naar de stand van zaken van het accountantsberoep in Nederland. Ik ben erg geïnteresseerd in uw visie hierop en zou hiervoor graag een afspraak met u willen maken. Kunt u een aantal data doorgeven waarop u kan? Ik ben zelf erg flexibiel. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groeten,

Gijs Donkerboer

Gijs drukte op verzenden en klapte zijn laptop dicht. Over een uurtje zou Jamie komen en hij had zichzelf beloofd om er dit weekend volledig voor Jamie te zijn. In een dorp verderop is er kermis. Het leek hem leuk om daar samen met Jamie naar toe te gaan.

Jan Wietsma

