‘Waarschuw eerst mijn accountant’, zei zangeres Sinéad O’Connor

De op 26 juli dood aangetroffen Ierse zangeres Sinéad O’Connor bereidde haar kinderen voor op haar mogelijke overlijden. Mocht ze sterven, dan moesten haar kinderen allereerst haar accountant bellen. O’Connor was bang dat haar platenmaatschappij haar dood zou misbruiken. Overleden artiesten zijn vaak meer waard dan levende, wist ze.

O’Connor (1966-2023) vertelde dit in 2021 aan het blad People. De zangeres leerde haar kinderen lang voor haar dood hoe belangrijk het is om haar muziek en bezittingen te beschermen opdat daar geen misbruik van zou worden gemaakt. ‘Ik heb mijn kinderen van toen ze nog heel klein waren altijd gezegd: “Als je moeder morgen dood neervalt bel dan eerst – voordat je de hulpdiensten belt – mijn accountant. Zorg ervoor dat de platenmaatschappijen mijn platen niet vrijgeven”,’ aldus O’Connor. ‘Dode artiesten zijn veel waardevoller dan levende. Tupac heeft sinds zijn dood veel meer albums uitgebracht dan ooit levend dus het is nogal grof wat platenmaatschappijen doen’, zei de zangeres, verwijzend naar de in 1996 overleden rapper Tupac.

Prince

O’Connor had zich ook geërgerd aan de manier waarop de muziekindustrie de platen van Prince behandelde toen hij in 2016 stierf. Er werden toen allerlei liedjes op de markt gebracht die de popzanger bij leven niet had willen uitbrengen. Dat was met een reden, aldus O’Connor, die vermoedde dat Prince zich zou omdraaien in zijn graf als hij had geweten wat er met zijn nalatenschap was gebeurd. ‘Ik word erg boos als ik eraan denk. Prince was iemand die elk nummer dat hij ooit heeft opgenomen zou uitbrengen dus als er toch nummers niet openbaar zijn gemaakt betekent dat dat hij echt niet wilde dat deze liedjes werden uitgebracht. Ik kan er niet tegen dat mensen zijn ‘kluis’ verkrachten.’ Ook vroeg ze zich af of Prince had toegestaan dat zijn hit ‘Let’s Go Crazy’ gebruikt werd in een reclame voor een creditcard. ‘Dat is een lied over waardering vriendschap en liefde en niet over de materiële dingen in het leven.’

Weinig vermogen

Het vermogen van O’Connor wordt geschat op vijfhonderdduizend dollar. Dat is weinig voor een zangeres die een aantal wereldhits scoorde (‘Nothing Compares 2 U’, ‘The Emperor’s New Clothes’) en nogal wat impact had op met name vrouwelijke jonge popartiesten. Het illustreert dat O’Connors carrière na een vliegende start in 1990 al snel in het slob raakte. Dit kwam onder meer door mentale problemen.