Puinruimer bij Donar noemt boekhouder ‘geflipt’

Donar, de Ajax of Feyenoord van het Nederlandse basketbal, heeft zijn faillissement aangevraagd. De zwarte piet gaat ondertussen naar boekhouder Ronald Arkema. Jakob Klompien, die een taskforce leidt om Donar te redden, zegt dat Arkema ‘compleet flipte’ en ‘in een parallelle werkelijkheid heeft geleefd’.

Ondanks massale donaties van fans, sponsoren en basketballiefhebbers, er stroomde de afgelopen weken voor meer dan 7 ton binnen, lijkt een faillissement voor het Groningse Donar onafwendbaar. Er is nog slechts een sprankje hoop op een doorstart, bleek maandag tijdens een persconferentie. De schuldenlast loopt tegen de 4 miljoen euro. Nu de Belastingdienst een crediteurenakkoord van tafel heeft geveegd en een naheffing van 1,6 miljoen euro heeft opgelegd, gelooft bijna niemand in Groningen nog in het voortbestaan van Donar, een van de meest roemruchte clubs uit het Nederlandse basketbal.

Boekhouder

De beschuldigende vinger gaat naar de eerder weggestuurde boekhouder Ronald Arkema. Hij trad in 2017 aan en presenteerde zich toen als accountant. Later bleek dat hij wel de opleiding had gevolgd maar zich nooit in het NBA-register had laten inschrijven. Wel was hij in dienst bij BDO Accountants en Adviseurs. Klompien haalt hard uit naar de gewezen boekhouder: ‘Ik denk dat men absoluut misleid is door de handelwijze van de penningmeester, die compleet flipte en in een parallelle werkelijkheid heeft geleefd. Die heeft een boekhouding achtergelaten waar geen touw aan vast te knopen was.’ Ernaar gevraagd moet Klompien toegeven dat ook de interne controle niet op orde was.

Al eerder failliet

Bovendien stapte Arkema aan boord van een sportorganisatie met een dubieuze financiële trackrecord. Donar ging ook in 2002 en 2008 failliet, al bedroeg de schuld toen slechts enkele tonnen. Ook in 2014 en 2015 waren er problemen. Toenmalig accountant en sponsor SAB maakte er zo’n potje van dat KPMG de boel recht moest komen breien. Er volgde een claim van bijna een ton voor het verrichte meerwerk. Donar liet zijn claim later dat jaar vallen omdat ze niet kon aantonen dat ze recht had op het geld.

Geen derdenverklaring

Vorige week werd bekend dat BDO weigert een derdenverklaring af te geven aan het UWV omdat het de administratie te complex en te weinig gestructureerd vindt. Donar moet daarom alle coronanoodsteun terugbetalen. Donar en de business club hebben bij voormalig boekhouder Arkema beslag laten leggen voor een bedrag van 234.000 euro.