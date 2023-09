Californië daagt grote oliemaatschappijen voor de rechter wegens klimaatbedrog

De staat Californië gaat vijf grote oliemaatschappijen aanklagen omdat ze jarenlang verkeerde informatie hebben verstrekt over fossiele brandstoffen. Gouverneur Gavin Newsom en procureur-generaal Rob Bonta klagen ‘Big Oil’ aan wegens ‘meer dan vijftig jaar bedrog, doofpotoperaties en schade die de Californische belastingbetalers miljarden dollars aan gevolgen voor de gezondheid en het milieu hebben gekost’.

‘Bestuurders van oliebedrijven hebben het publiek tientallen jaren misleid over de manier waarop fossiele brandstoffen onze gezondheid schaden en onze planeet vernietigen, waarbij ze hun eigen winsten beschermen en de belastingbetalers de rekening voor de schade presenteren’, aldus de gouverneur in de dagvaarding. De rechtszaak gaat tegen Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips en BP, maar ook tegen branchevereniging American Petroleum Institute, die wordt beschouwd als ‘een handelsgroep die desinformatie promootte’.

Doofpotten en greenwashing

Bestuurders van olie- en gasbedrijven waren zich al tientallen jaren bewust van de gevaren van de fossiele brandstoffen die zij produceren, luidt de aanklacht. ‘Door de industrie gefinancierde rapporten brengen het verbruik van fossiele brandstoffen rechtstreeks in verband met de stijgende temperaturen op aarde en schade aan onze lucht, land en water. Oliemaatschappijen hebben die informatie opzettelijk achtergehouden om hun winsten te beschermen en miljarden dollars uitgegeven om desinformatie over klimaatverandering te verspreiden en de transitie van fossiele brandstoffen te vertragen.’

Naast het in de doofpot stoppen van informatie beschuldigt de staat de oliebedrijven ook van greenwashing: ‘Het bedrog gaat vandaag de dag nog steeds door. Oliemaatschappijen promoten fossiele brandstofproducten als schoon of groen, terwijl ze nog steeds CO2-uitstoot opleveren.’ Ook maken oliemaatschappijen goede sier met hun ‘schone’ brandstof, terwijl die maar een fractie van een procent van de inkomsten uitmaakt.

Boetes en vervuilingsverbod

De gouverneur wil dat de oliemaatschappijen boetes moeten betalen voor het achterhouden van informatie en gaan bijdragen aan het herstel van de natuur, de bescherming van mensen tegen hitte, het beheren van watervoorraden in tijden van extreme droogte en tot slot het versterken van infrastructuur en woningen om ze te beschermen tegen zeespiegelstijging en overstromingen aan de kust en in het binnenland. Ook wil de staat dat de maatschappijen een verbod krijgen om ‘zich bezig te houden met verdere vervuiling en vernietiging van gemeenschappen en natuurlijke hulpbronnen in Californië’.