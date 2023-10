Gerard Gelling: “Als werkgever ook de footprint van je medewerker verkleinen”

Welke trends ziet loonspecialist Gerard Gelling in de huidige arbeidsmarkt en hoe kun je daarop inspelen? In dit interview bespreken we de hot-topics en de makkelijkste manier om werknemers geld te laten besparen via hun werkgever.

Gerard Gelling, adviseur loonheffingen bij Moore MKW, ziet een aantal duidelijke trends in de krappe arbeidsmarkt, waarbij het belangrijk is om je werknemers te blijven binden en boeien. Op zijn afdeling is het een veelvoorkomende vraag van klanten: hoe zorg je ervoor dat je medewerkers goed blijft belonen?

Keuzes

“Het is erg belangrijk om te blijven luisteren naar je medewerkers. De vraag waarop je medewerkers dan het beste kunt belonen, hangt samen met het aanbieden van verschillende keuzes. Door de medewerker zelf te kunnen laten kiezen tussen verschillende vormen van beloning, kun je hen goed tegemoet komen in hun behoeftes. Dit kan door het aanbieden van verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Een andere trend is de inflatie die maar blijft toenemen. Het is geen verassing dat dit een groot gevolg heeft voor de persoonlijke situatie van medewerkers. ‘’Werkgevers willen graag, buiten de normale loonontwikkeling om, de medewerkers tegemoet komen in de gestegen kosten voor levensonderhoud.” Met de gasprijzen die daarnaast ook blijven toenemen, is dit voor veel werkgevers een geschikt moment om te kijken naar de mogelijkheden om hun medewerkers hierin te ondersteunen.

Duurzaamheid

De derde trend is duurzaamheid. Werkgevers willen graag hun klimaatdoelstellingen behalen en de C02-uitstoot verminderen. “Organisaties willen zoveel mogelijk hun footprint op de aarde verkleinen en dat is logisch, maar hoe mooi is het als je dit ook voor je medewerkers kan doen? Zo maak je als bedrijf veel meer impact. Al deze trends komen bijvoorbeeld heel mooi samen in Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan.”

Gerard Gelling: “Ik heb werkgevers aan mijn bureau gehad, die zeiden: ‘Ik wil mijn werknemers compenseren voor de gestegen kosten in levensonderhoud. Energie is niet meer te betalen.‘”

Het HWP Plan lijkt op een cafetariaregeling, alleen is het buiten de vrije ruimte van de WKR alsnog kostenneutraal en heeft de medewerker een groot voordeel. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Gelling vertelt: “Het kan en het is eigenlijk heel simpel. Je hebt te maken met twee rechtshandelingen en die hebben allebei een fiscaal gevolg. Je levert een stukje salaris in. Het gevolg is dat je minder belasting betaalt en daardoor heeft de werkgever een besparing op zijn werkgeverslasten. Je krijgt een vergoeding, die via de WKR loopt. Het gevolg is dat de vrije ruimte wordt overschreden en de werkgever een stukje eindheffing verschuldigd is, maar deze wordt (deels) gecompenseerd door het deel van de beloning dat waar de werknemer vanaf ziet.”

Randvoorwaarden

Hij benoemt dat het per organisatie belangrijk is om de situatie op te nemen. Zo zijn er verschillende randvoorwaarden die moeten worden nagekeken, bij het uitruilen van brutoloon: “Wat zegt de CAO, zijn er nog voldoende minimum vakantiedagen, betaal je nog het minimumloon en wat gebeurt er met het recht op uitkering van de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?” Naast brutoloon kunnen ook vakantiedagen worden uitgeruild. Deze zijn erg aantrekkelijk om in te zetten, aangezien bovenstaande randvoorwaarden daarop niet van toepassing zijn. Zo heeft de medewerker een groot voordeel op de aanschaf en installatie van duurzame producten thuis.

Via Het Hybride Warmtepomp Plan kunnen medewerkers via de werkgever hun pomp aanschaffen tot 55 procent voordeel. Door de besparing op gaskosten thuis, houden ze daardoor jaarlijks €750 tot €2.000 over. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw klanten en hoe je dit kunt adviseren? Plan vrijblijvend een adviesgesprek in!