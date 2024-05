Remeha verduurzaamt samen met medewerkers dankzij HWP plan

Remeha gelooft dat iedere verandering klein begint. En zij dragen deze duurzame visie ook uit naar hun medewerkers. Door Het HWP Plan aan te bieden, krijgen medewerkers namelijk tot 55 procent voordeel op de aanschaf en installatie van een hybride warmtepomp. Hiermee besparen ze tot 70 procent op gas en dragen ze direct bij aan het verbeteren van hun leefomgeving en daarmee aan een duurzame wereld.

Rick Bruins, National Key Account director bij Remeha: “Remeha vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het welzijn van haar medewerkers. Dit doen we op verschillende manieren aan de hand van teamactiviteiten, het creëren van een prettige werkomgeving en dus ook door een bijdrage te leveren aan het verduurzamen bij medewerkers thuis. Medewerkers worden eerst geïnformeerd en vervolgens worden er bijeenkomsten georganiseerd, waar ze de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen. Deze bijeenkomsten zijn heel goed bezocht, waaruit blijkt dat er veel vraag en animo is voor het verduurzamen via de werkgever.”



“Dit geldt overigens ook voor nieuwe medewerkers”, legt hij verder uit. “Het HWP Plan is namelijk een onderdeel geworden van het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo kun je als werkgever een regeling bieden aan medewerkers, waarbij ze op een betaalbare manier kunnen investeren in duurzaamheid en kosten kunnen besparen. ’

De medewerkers van Remeha hebben positief gereageerd op de actie. Wat is hun ervaring met de hybride warmtepomp en het proces via Het HWP Plan?

”In 2021 hebben we de hybride warmtepomp gekregen. Vervolgens hebben we het jaar erop de woning laten isoleren. Uiteindelijk hebben we ongeveer 65/70 procent bespaard op gas. Met ons samengestelde gezin, kunnen we op deze manier goed besparen.” – Marieke

”Voor ons was op comfort inleveren geen optie. Wij willen een warm huis en dat is gelukt! Wij zijn zeer tevreden met de hybride warmtepomp en met de zonnepanelen is het een ideale combinatie. We hebben normale radiatoren boven en in de uitbouw hebben we vloerverwarming. Het bevalt goed en we zijn erg blij ermee.” – Marc

“Wij hebben ons huis verduurzaamd met een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, een airco en zonneboiler. We zijn er nog steeds tevreden over.” – Ravi

In een recente doorbraak binnen Fiscaal Nederland heeft de Belastingdienst op 3 april 2024 officieel de Cafetariaregeling 2.0 bevestigd. Samen met Jan-Bertram Rietveld, loonbelastingadviseur en partner bij EY, is deze mogelijkheid ontwikkeld en in praktijk gebracht. Op deze manier is de weg geopend naar een flexibel en fiscaal gunstig cafetariamodel, waarbij werkgevers kostenneutraal blijven en er gebruik wordt gemaakt van optimale fiscale mogelijkheden. Door de inruil van brutoloon en/of verlofdagen, krijgen medewerkers zo tot 55 procent voordeel op duurzame oplossingen.

Geen eigen geld nodig

Voor de aanschaf van een Hybride Warmtepomp, hebben medewerkers geen eigen geld nodig. Via het Warmtefonds (overheid) kunnen ze ook lenen voor 0 procent rente tot een verzamelinkomen van €60.000. Zo betalen ze met het voordeel via de werkgever, dankzij Het HWP Plan, slechts €20 per maand en besparen medewerkers €1.000 op energiekosten per jaar. Gemiddeld is de investering al in 2 tot 4 jaar terugverdiend. Met de bevestiging van de Belastingdienst kan HWP plan ervoor zorgen dat werkgevers in plaats van circa €500, tot €2.400 per jaar kunnen bijdragen aan de oplossing voor de hoge energierekening thuis. Door deze verruiming bieden we alle Nederlanders, juist met een laag inkomen, de mogelijkheid om te verduurzamen en gemiddeld €1.000 per jaar te besparen.

Bereid je voor op de toekomst en begin nu al met besparen. Met de opkomende maatregelen in 2026 en de goedkeuring van de Belastingdienst, is dit het juiste moment om medewerkers te helpen met verduurzamen. Zo besparen zij dit jaar al €1.000 op hun energiekosten.