De Belastingdienst heeft het Handboek loonheffingen 2024 gepubliceerd. In het handboek vind je alle informatie over de loonheffingen voor 2024.

In het versiebeheer voorin het Handboek Loonheffingen zie je wat de aanpassingen zijn ten opzichte van 2023.

De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is in het handboek verwerkt.

Wil je het handboek van 2023 of eerder raadplegen? Ga dan naar: Aangifte loonheffingen of correcties over 2023, 2022, 2021, 2020 en 2019.

Je kunt het Handboek Loonheffingen 2024 downloaden. Het handboek is alleen als pdf beschikbaar.

De tabellen in het handboek zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een beperking. In de loop van mei vervangt de Belastingdienst de pdf door een versie die wel volledig toegankelijk is.

Versiebeheer

De wijzigingen betreffen de volgende paragrafen en bijlagen:

Algemeen (4 wijzigingen)

1 Nagaan of er een dienstbetrekking is (1 wijziging)

2 Gegevens werknemer administreren (7 wijzigingen)

3 Loonadministratie aanleggen (9 wijzigingen)

4 Bepalen wat tot het loon hoort (11 wijzigingen)

5 Loontijdvakkensystematiek (1 wijziging)

6 Voortschrijdend cumulatief rekenen (10 wijzigingen)

7 Premies werknemersverzekeringen berekenen (25 wijzigingen)

9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen (18 wijzigingen)

10 Vrije ruimte en eindheffing werkkostenregeling berekenen (4 wijzigingen)

11 Bedragen in de loonstaat boeken (1 wijziging)

12 Loonstrook aan werknemers geven (1 wijziging)

13 Loonheffingen aangeven en betalen (2 wijzigingen)

14 Aangiften corrigeren (5 wijzigingen)

17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking (3 wijzigingen)

18 Bijzondere arbeidsrelaties (7 wijzigingen)

19 Werken over de grens: loonbelasting (36 wijzigingen)

20 Werken over de grens: sociale zekerheid (13 wijzigingen)

21 Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslaguitkeringen en pensioenen (5 wijzigingen)

22 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen (10 wijzigingen)

23 Vervoer en reiskosten (27 wijzigingen)

24 Heffingskortingen (6 wijzigingen)

26 Afdrachtverminderingen (6 wijzigingen)

27 Loonkostenvoordelen, lage‑inkomensvoordeel (LIV) en jeugd‑LIV (19 wijzigingen)

29 Rubrieken van de aangifte loonheffingen (15 wijzigingen)

Bijlage 1 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2024

Bijlage 2 Voorbeelden RVU‑drempelvrijstelling

Bijlage 7 Adres‑ en contactgegevens

Handboek Loonheffingen 2024 (pdf)