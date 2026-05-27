Belastingdienst digitaliseert aanmelding werkgever voor loonheffingen

Werkgevers kunnen zich vanaf 1 oktober 2026 digitaal aanmelden voor de loonheffingen bij de Belastingdienst. Daarmee volgt staatssecretaris Eelco Eerenberg een advies op van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), dat stevige kritiek uitte op het verplichte gebruik van papieren formulieren.

Het ATR concludeerde eind vorig jaar dat de huidige werkwijze foutgevoelig is en onnodige administratieve lasten veroorzaakt voor werkgevers en intermediairs. Aanmelding als werkgever kan nu uitsluitend met een papieren formulier. Pas daarna verstrekt de Belastingdienst een loonheffingennummer en kunnen werkgevers aangifte loonheffingen doen.

Volgens Eerenberg wordt binnen een lopend digitaliseringstraject gewerkt aan een bredere omslag van papieren naar digitale formulieren. Naast de werkgeversaanmelding moeten ook formulieren voor onder meer artiesten- en beroepssportersregelingen, afmelding als werkgever en premies werknemersverzekeringen rond dezelfde datum digitaal beschikbaar komen.

Loonheffingennummer

Het kabinet neemt echter niet het advies over om werkgevers in veel gevallen automatisch een loonheffingennummer toe te kennen. Volgens de staatssecretaris vergt de beoordeling nog altijd handmatige controles, bijvoorbeeld voor de sectorindeling van werkgevers. Ook wijst hij erop dat een loonheffingennummer direct leidt tot een aangifteplicht. Een ondernemer die wel personeel wil aannemen maar nog geen werknemers heeft, zou daardoor direct loonheffingaangiften moeten indienen.

Wel verwacht de Belastingdienst dat verdere automatisering mogelijk wordt zodra digitale formulieren betere en betrouwbaardere gegevens opleveren. Door verplichte velden en betere leesbaarheid zouden aanvragen sneller verwerkt kunnen worden. Nu kent de Belastingdienst in ongeveer 95 procent van de gevallen binnen acht werkdagen een loonheffingennummer en btw-nummer toe. Volgens Eerenberg moeten de verwerkingstijden met de nieuwe digitale formulieren verder omlaag.

De digitale formulieren worden aangeboden via de bestaande online omgeving van de Belastingdienst. De fiscus zegt gebruikersonderzoeken uit te voeren om te testen of werkgevers en intermediairs de formulieren efficiënt kunnen invullen. Communicatie over de nieuwe werkwijze verloopt onder meer via Forum Fiscaal Dienstverleners en Forum Salaris.

Reactie ATR-advies ‘Onnodige regeldruk door verplicht papieren formulier bij aanmelden werkgever voor de loonheffingen’