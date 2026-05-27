Belastingdienst licht verwerking hogere onbelaste kilometervergoeding in loonaangifte toe

De Belastingdienst heeft verduidelijkt hoe werkgevers de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer moeten verwerken in de loonadministratie en de loonaangifte.

27 mei 2026 door Accountancy Vanmorgen

De verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 en is vooruitlopend op het Belastingplan 2027 al goedgekeurd via een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën.

Werkgevers die sinds begin dit jaar maximaal € 0,23 per kilometer hebben vergoed, mogen het verschil van € 0,02 per kilometer alsnog onbelast aan werknemers uitkeren bij een volgende loonbetaling. Dat geldt ook wanneer eerder een lagere vergoeding werd toegepast.

Voor werkgevers die al meer dan € 0,23 per kilometer vergoedden en het meerdere als belast loon hebben verwerkt, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om correcties in te dienen. In dat geval mogen het loon en de ingehouden loonheffingen per aangiftetijdvak worden verminderd met € 0,02 per kilometer. Daarvoor moeten de betreffende loonaangiften worden gecorrigeerd conform paragraaf 14.3 van het Handboek Loonheffingen.

Ook voor situaties waarin het meerdere boven € 0,23 per kilometer als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling is aangewezen, geeft de Belastingdienst een praktische uitwerking. Werkgevers die hierover al 80% eindheffing hebben afgedragen, mogen de eindheffing die ziet op de extra € 0,02 per kilometer verrekenen in een volgende aangifte loonheffingen.

Bij toepassing van de salderingsregeling moet eveneens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 worden uitgegaan van een onbelaste vergoeding van € 0,25 per kilometer. De Belastingdienst verwijst hiervoor naar paragraaf 23.1.4 van het Handboek Loonheffingen.

Daarnaast bevestigt de fiscus dat ook bij een cafetariaregeling correcties mogelijk zijn. Wanneer werknemers belast loon hebben uitgeruild tegen een hogere onbelaste reiskostenvergoeding, mogen eerdere aangiften loonheffingen worden aangepast. De verwerking daarvan verloopt eveneens via correctieberichten zoals beschreven in het Handboek Loonheffingen.

