Veel grote Chinese klanten nemen afscheid van PwC

PwC bereidt zich voor op mogelijke straffen vanwege betrokkenheid bij de controle van de cijfers van de noodlijdende vastgoedontwikkelaar Evergrande.

Het Ministerie van Financiën in China heeft sinds april onofficiële, mondelinge instructies gegeven aan grote staatsbedrijven om PwC te laten vallen. Onder de bedrijven die PwC dit jaar als accountant hebben geschrapt bevinden zich enkele van de grootste klanten van Pwc, zoals de Bank of China (BOC), China Life Insurance, PICC, China Taiping Insurance en China Cinda Asset Management. Andere staatsbedrijven zoals PetroChina en China Railway Group hebben PwC ook laten vallen.

China Telecom heeft al aangekondigd KPMG aan te stellen als externe accountant voor 2024, waarmee PwC halverwege het boekjaar wordt vervangen. Ook niet-staatsbedrijven Mindray Bio-Medical Electronics en Eastroc Beverage annuleerden in mei hun plannen om PwC opnieuw aan te stellen als hun controlerend accountant.

Grote problemen

De richtlijnen van het ministerie worden gezien als een belangrijke oorzaak van het massale opstappen van Chinese klanten van PwC, meldt Reuters. Het accountantskantoor zit daardoor flink in de problemen en heeft al gereageerd door de hoeveelheid personeel te verminderen en de salarissen van sommige senior partners te halveren.

Evergrande

PwC staat onder grote druk vanwege het controlewerk voor Evergrande, dat in januari failliet werd verklaard na het niet nakomen van schuldverplichtingen. Chinese autoriteiten onderzoeken nu de rol van het accountantskantoor bij het controleren van Evergrande, na beschuldigingen van fraude van $78 miljard. PwC was bijna 14 jaar de controlerend accountant van Evergrande tot begin 2023. Het accountantskantoor bouwde de afgelopen decennia een aanzienlijke aanwezigheid in China op en was marktleider onder de accountantskantoren in het land.