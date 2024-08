Digital Trust Center heeft nieuwe subsidiepot voor cyberweerbaarheid kleine bedrijven

Het Digital Trust Center (DTC) stelt dit jaar een budget van €1 miljoen beschikbaar om de financiële drempel voor het verbeteren van cyberveiligheid te verlagen.

Ondanks voorlichtingscampagnes blijven veel kleine bedrijven achter in hun cyberweerbaarheid. Uit gegevens blijkt dat basismaatregelen, zoals antivirussoftware en back-ups, vaak niet voldoende zijn geïmplementeerd. Om deze bedrijven aan te moedigen hun cyberveiligheid te verbeteren, biedt de regeling een subsidie van 50% van de kosten, met een maximum van €1.250 per bedrijf.

De subsidie kan worden aangevraagd door zelfstandige ondernemers en bedrijven met maximaal 50 medewerkers en een jaaromzet tot €10 miljoen. Subsidiabele maatregelen omvatten onder andere veilige netwerktoegang, wachtwoordmanagers, tweefactorauthenticatie, en cyber awareness trainingen. Het budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidiabel zijn maatregelen die vallen onder de volgende categorieën:

Cyber awareness trainingen

Veilige netwerktoegang/wifi

Wachtwoordmanager

Tweefactorauthenticatie (2FA), tweestapsverificatie en multifactortauthenticatie (MFA)

Patch-management

Antivirussoftware

Back-ups instellen en testen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Michel Verhagen, manager DTC: “Ondernemers zijn druk met ondernemen. Cybersecurity staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat kleine ondernemers geen doelwit zijn, want de realiteit is anders. Graag stimuleren we kleine ondernemers om nú in actie te komen en snel de belangrijkste cybermaatregelen te treffen. Want met een paar eenvoudige ingrepen maak je de kans dat je het volgende slachtoffer wordt echt kleiner. Laat deze subsidie het laatste zetje zijn om vandaag nog in actie te komen.”

Subsidie aanvragen

Een Mijn Cyberweerbare Zaak-subsidie kan in drie stappen worden aangevraagd. De eerste stap is om te weten waar de cyberveiligheid van het bedrijf nog tekortschiet. Met de CyberVeilig Check voor zzp en mkb is een eigen actielijst (PDF) te downloaden met te nemen cyberweerbaarheidsmaatregelen. De tweede stap is het aanschaffen van de (subsidiabele) producten of diensten van de actielijst. De laatste stap bestaat uit de aanvraag van de subsidie en het uploaden van de actielijst en de factuur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).