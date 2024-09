PwC gaat kantoorbezoek Britse medewerkers monitoren

PwC heeft zijn 26.000 Britse medewerkers laten weten dat hun kantoorbezoek gaat worden gemonitord. De maatregel maakt deel uit van een aangescherpt beleid voor hybride werken, waarin werknemers verplicht zijn minimaal drie dagen per week aanwezig te zijn op kantoor of bij klanten.

In een interne memo, ingezien door de Financial Times, licht managing partner Laura Hinton toe dat het bedrijf elke maand gegevens over de werklocatie van medewerkers zal verstrekken. Deze informatie wordt ook gedeeld met hun loopbaancoaches.

Klantrelaties

PwC UK benadrukt dat het samenwerken op kantoor essentieel is voor het opbouwen van sterke zakelijke relaties en het bieden van een hoogwaardige klantervaring. Hinton stelt in de memo dat fysieke aanwezigheid ook cruciaal is voor een positieve leer- en coachingsomgeving binnen het bedrijf. Het eerdere advies van twee tot drie dagen per week op kantoor bleek te vatbaar voor interpretatie, waardoor een duidelijker beleid nodig was.

Uitdagend economisch klimaat

Het nieuwe beleid komt op een moment waarop verschillende grote bedrijven in de UK, waaronder PwC-concurrent EY, striktere eisen stellen aan kantoorbezoek. EY begon eerder dit jaar al met het monitoren van kantoorbezoeken via toegangspasgegevens.

De Big Four-accountantskantoren kampen in het Verenigd Koninkrijk momenteel met een uitdagend economisch klimaat. PwC waarschuwde eerder dit jaar voor lagere bonussen en salarisverhogingen en heeft een pandemievoordeel, namelijk een halve vrije dag op vrijdag tijdens de zomer, teruggedraaid.

Bron: FT