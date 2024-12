Personalia | Anna van den Breemer nieuwe partner bij EY

Anna van den Breemer treedt per 6 januari toe als partner bij EY in Nederland.

In haar nieuwe rol zal zij zich richten op het versterken van de dienstverlening aan cliënten in de publieke sector, met focus op de kansen die technologie en innovatie in het veld van artificiële intelligentie (AI) bieden. Van den Breemer komt van Microsoft; daar werkte ze sinds 2015 in verschillende functies, de laatste jaren als directeur Publieke Sector. Naast haar werk is Anna lid van de raad van commissarissen van Merem Medische Revalidatie. Ze studeerde Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

