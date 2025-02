Kabinet wil inhouden huisvestingskosten op minimumloon werknemers afschaffen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ‘het belangrijk is dat werkgevers verantwoordelijkheid blijven nemen voor de huisvesting van hun werknemers’. Dit kunnen zij doen door een huurcontract aan te bieden, waarbij de werknemer zelf de betaling doet, bijvoorbeeld via automatische incasso.

Verdienmodel

Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmigranten door de inhoudingsmogelijkheid voor huisvesting tot op zekere hoogte ontzorgd worden, maar dat de inhoudingsmogelijkheid ook als verdienmodel wordt gebruikt. Zo blijkt dat door de inhoudingsmogelijkheid regelmatig het maximale bedrag wordt ingehouden op het loon, terwijl de kwaliteit van de woning dit soms niet rechtvaardigt. Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt door het afschaffen het bovendien makkelijker om te controleren of een werkgever het wettelijk minimumloon betaalt.



Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft aanbevolen om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten te doorbreken. De Wet goed verhuurderschap regelt dat een huurovereenkomst gescheiden moet zijn van het arbeidscontract. De inhoudingsmogelijkheid zorgt er echter voor dat er toch nog een te groot verband bestaat tussen arbeid en huur. Om deze redenen wil het kabinet de regeling ten aanzien van huisvesting op termijn afschaffen.

Geleidelijk afbouwen

Werkgevers mogen per 1 januari 2030 geen salaris meer inhouden op het minimumloon van werkenden ten aanzien van huisvestingskosten. Op dit moment mogen werkgevers maximaal 25 procent van het salaris inhouden op het minimumloon. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit percentage ieder jaar 5 procent minder waardoor in 2030 een einde komt aan deze regeling.



Het afschaffen van de regeling moet volgens de minister ‘zorgvuldig gebeuren om werkgevers, huisvesters en sociale partners de tijd te gunnen om zich aan te passen. Om de positie van arbeidsmigranten verder te verbeteren zijn extra maatregelen nodig’. In de kamerbrief geeft het kabinet aan dat het werkt aan verdere verbetering van de huur- en huurprijsbescherming voor arbeidsmigranten en de aanpak van misstanden bij de huisvesting. Ook wordt er gewerkt aan meer woningaanbod en wordt het toezicht en de handhaving op huisvesting versterkt