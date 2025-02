Pgb-zorgverleners krijgen ook recht op WW, Ziektewet en WIA

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Hijum van SZW en staatssecretaris Van Oostenbruggen van Fiscaliteit. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Regeling dienstverlening aan huis

Het wetsvoorstel maakt een einde aan de uitzonderingen voor mensen die als huishoudelijke hulp of zorgverlener in dienst zijn bij iemand met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze uitzonderingsbepalingen voor pgb-zorgverleners zijn vastgelegd in de Regeling dienstverlening aan huis. Doel van de regeling is om de arbeidsmarkt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren en zwart werk te voorkomen.

Reguliere regels

De regeling wordt aangepast voor arbeidsovereenkomsten in het kader van het pgb. Daardoor gaan voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst niet alleen de verplichte werknemersverzekeringen gelden, maar ook de reguliere regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag. Ook regelt het wetsvoorstel het innen van premies voor de werknemersverzekeringen.

LB en PVV inhouden op brutoloon

Daarnaast wordt geregeld dat budgethouders die een pgb-zorgverlener in dienst hebben verantwoordelijk zijn voor het inhouden van loonbelastingen en de premie volksverzekeringen op het brutoloon van de zorgverlener. De SVB gaat budgethouders bij deze taken ondersteunen.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in maart 2023 kunnen zorgverleners die daar recht op hebben al een uitkering aanvragen bij UWV.

De CRvB oordeelde dat de uitzondering van de verzekeringsplicht leidt tot indirecte discriminatie op grond van geslacht, omdat onder pgb-zorgverleners veel vrouwen zijn. Het kabinet brengt de rechten van deze groep nu met het wetsvoorstel in lijn met die van andere werknemers.