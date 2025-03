Over secundaire arbeidsvoorwaarden onderhandelen vaak geen optie

Onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden is voor de meeste werknemers geen optie. Jonge werknemers stellen vaker arbeidsvoorwaarden ter discussie.

Bijna driekwart (74%) van de werknemers onderhandelt niet over hun secundaire arbeidsvoorwaarden, maar voor een meerderheid (64%) geldt dat dit ook helemaal niet mogelijk is of was.

Ruimte voor verbetering van het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden is er echter wel; meer dan de helft (52%) zegt zelf te willen bepalen hoe hun budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt besteed. Het zijn vooral de jongere generaties die daarover het gesprek aan de onderhandelingstafel aangaan. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlanders in opdracht van Alleo, uitgevoerd door Panel Inzicht.

Beperkte inspraak over secundaire arbeidsvoorwaarden

Sinds 2022 heerst er al krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven binnen bijvoorbeeld de bouw en de horeca moeten er alles aan doen om sollicitanten over de streep te krijgen, zoals een sterk arbeidsvoorwaardenpakket. Uit het onderzoek blijkt echter dat inspraak krijgen in je eigen secundaire arbeidsvoorwaarden voor veel werknemers beperkt of helemaal niet mogelijk is.

Voor bijna twee derde van de werknemers geldt dat ze tijdens hun sollicitatie geen mogelijkheid hebben gehad om aan te onderhandelen over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij willen echter wel op dit punt inspraak krijgen. Meer dan de helft (52%) van de werknemers wil zelf kunnen bepalen hoe het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt besteed. Een derde (33%) van de ondervraagden geeft zelfs aan een hoger salaris in te willen ruilen voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Individuele secundaire arbeidsvoorwaarden

Florian Gendrault, CEO van Alleo: “In deze krappe arbeidsmarkt kan een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket doorslaggevend zijn voor een sollicitant. Het is alleen naïef om te denken vanuit een ‘one-size-fits-all’ principe. Iedereen heeft eigen voorkeuren en wensen, vaak passend bij de omstandigheden en levensfase waarin iemand zich bevindt. Het wordt hoog tijd dat bedrijven in Nederland zich meer gaan openstellen om over individuele secundaire arbeidsvoorwaarden in gesprek te gaan.”

Jongste generatie onderhandelt

Onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden heeft een groei doorgemaakt onder jongere generaties. Zo geldt voor de jongste generatie volwassen werknemers (18-24 jaar) dat 41 procent onderhandelt over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de leeftijdsgroep 25-44 jaar ligt dat percentage op 34 procent. Het spiegelt echter sterk af met werknemers vanaf de leeftijd 45+, onder wie gemiddeld slechts 17 procent onderhandeld heeft over hun secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat is het waard?

Bij het onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden helpt het om te weten hoeveel die waard zijn, maar dat weet ruim tweederde (68%) van de werknemers niet.

“Vaak zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden een groot onderdeel van de tegemoetkoming die je krijgt als werknemer. Maar je moet wel inzicht in de waarde ervan hebben om te weten wat je in handen hebt. Zeker als je erover wilt kunnen onderhandelen”, aldus Gendrault.